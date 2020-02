Nelle ultime settimane Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono letteralmente spariti dai social in merito alla vita di coppia. Una cosa alquanto insolita soprattutto per l'influencer romana, visto che si è sempre mostrata attiva sul proprio account Instagram. Stando a quanto riferito dal magazine Chi, il pilota della MotoGp avrebbe imposto una sorta di silenzio social alla sua fidanzata. Il motivo sarebbe legato al processo per doping che sta affrontando l'ex fidanzato di Belen Rodriguez.

Andrea e Giulia hanno sempre condiviso con i loro follower momenti di quotidianità e dediche romantiche.

Ma nell'ultimo periodo il loro silenzio sta facendo molto rumore; anche in occasione di San Valentino la coppia ha deciso di tenere un profilo piuttosto basso. Per questo motivo molti fan hanno subito pensato ad una crisi all’interno della coppia. In quel caso, però, i due diretti interessati erano tornati a postare alcuni scatti insieme per mettere a tacere le voci sul loro conto.

Chi spiega i motivi del ‘silenzio’

Il settimanale di cronaca rosa diretto da Alfonso Signorini ha rivelato i motivi che hanno portato la coppia formata da Giulia De Lellis e Andrea Iannone a restare in silenzio su Instagram.

Stando a quanto riferito dalla rivista Chi, il pilota della MotoGp avrebbe chiesto alla sua fidanzata di non postare più delle foto di coppia per via del processo che sta affrontando. Sulle pagine del magazine, infatti, si leggono le testuali parole: "Durante il processo proprio le fotografie su Instagram, che dimostrano il cambiamento fisico del motociclista, sono state oggetto di discussione". L'ex fidanzato di Belen Rodriguez da quando è stato accusato di doping,si trova a doversi difendere in un'aula di tribunale.

Il settimanale Chi si dice convinto che il silenzio della coppia sia dovuto al momento di difficoltà del pilota abruzzese. Per quanto riguarda la vita di Giulia De Lellis, la ragazza invece non ha mai smesso di dialogare con i suoi fan.

Andrea Damante esce allo scoperto con Claudia

Mentre Giulia De Lellis e Andrea Iannone restano in silenzio sulla loro vita sentimentale, Andrea Damante e la sua nuova fiamma intendono fare sul serio.

A quanto pare la coppia formata dal deejay veronese e da Claudia Coppola non intende nascondersi più. In particolare in quest'ultimo periodo i due fidanzati sono sempre più attivi sui loro profili Instagram: ultimamente condividono molte foto e video in cui si trovano insieme. Sia Andrea che Claudia sembrano essere convinti che la loro relazione amorosa possa avere un futuro roseo. Ricordiamo che i primi a conoscere la nuova fidanzata di Damante erano stati Jeremias Rodriguez e Ignazio Moser.