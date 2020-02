Ieri sera, martedì 18 febbraio, è andata in onda in prima serata su Rai 2, la seconda puntata dell'ottava edizione di Pechino Express. In questo secondo appuntamento sempre in Thailandia, durante la prova immunità, l'attrice Asia Argento si è vista costretta ad abbandonare il gioco, per una frattura al ginocchio sinistro. Infatti, la donna ha sbattuto contro il ferro di un carretto e ha sentito tantissimo dolore. In un primo momento, la figlia di Dario Argento ha cercato di stringere i denti, per portare a termine la prova, però poi è scoppiata in lacrime ed è stata portata in ospedale.

Quindi, il conduttore ha annunciato il suo ritiro dal gioco e la formazione di una nuova coppia di Sopravvissuti, con Vera Gemma e Gennaro Lillio.

La battuta infelice di Soleil Sorgè

Asia Argento non è subito corsa in ospedale, e si è mostrata molto dolorante davanti ai compagni. Se da un lato il conduttore si è complimentato per la forza e il coraggio dimostrati dall'attrice, c'è stato chi dall'altro ha fatto una battuta molto infelice. In particolare, Soleil Sorgé del team 'Madre e figlia' ha detto che è meglio che Asia si sia infortunata, perché adesso farà pena, quando chiederà i passaggi.

Queste letteralmente le parole dell'ex naufraga dell'Isola dei famosi: 'Meglio no? Così fai pena per l'autostop'.

Ovviamente, Asia non l'ha presa per niente bene ed è arrivata prontamente la sua risposta: 'Mo te do un calcio in testa'. Inoltre, anche il pubblico sui social network si è immediatamente scagliato contro l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne per la sua battuta di cattivo gusto, che avrebbe tranquillamente potuto evitare, di fronte ad una situazione del genere.

L'ex gieffino Gennaro Lillio sostituirà Asia Argento

Verso la fine della puntata è arrivata la doccia fredda definitiva, perché il conduttore di Pechino Express ha informato gli altri concorrenti che Asia Argento si dovrà ritirare dal gioco, in quanto ha una frattura del ginocchio sinistro, e quindi ritornerà in Italia. L'attrice in lacrime è riuscita solo a dire che le dispiace tantissimo dover lasciare questa avventura anzitempo: 'Andare via, fa più male del mio dolore al ginocchio'.

Poi Costantino ha dichiarato che se Vera vuole continuare il gioco, può farlo tranquillamente. Quest'ultima ha accettato di proseguire l'avventura e ha aggiunto che con lei ci sarà il napoletano Gennaro Lillio, che ha subito accettato la sfida. La nuova coppia del reality ha avuto anche la benedizione dell'Argento.

Non ci resta che aspettare la messa in onda del prossimo episodio per scoprire ulteriori novità sull'avventura dei concorrenti. Inoltre, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere la puntata, potrà farlo attraverso la piattaforma gratuita di Rai Play.