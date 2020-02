L'influencer Giulia De Lellis ama condividere quotidianamente con i suoi milioni di followers momenti della sua vita quotidiana. L'ex di Andrea Damante ama mostrare alle ragazze come cura il suo aspetto fisico e come fa ad essere sempre così radiosa e bella. I suoi tutorial pubblicati non solo su Instagram ma anche su YouTube riscuotono sempre un enorme successo. Ogni post dedicato al make-up e non solo viene inondato di likes, views e commenti. Sono tante le ragazzine che ogni giorno seguono le sue Instagram stories.

E proprio in queste ore Giulia ha postato dei video in cui appare intenta ad allenarsi in palestra. La De Lellis sta svolgendo tre esercizi mirati per avere degli addominali scolpiti. Con l'aiuto del personal trainer Giorgio Merlini si focalizza su punti ben precisi dell'addome. Ma ai più attenti, non è sfuggito un particolare.

Giulia De Lellis nella stessa palestra in cui si allena Damante

Ai tanti followers di Giulia De Lellis non è sfuggito che la fidanzata di Andrea Iannone si sia iscritta nella stessa palestra frequentata dal suo ex Andrea Damante.

Pare infatti, come hanno scoperto i lettori sui social, che Giulia nelle Stories postate su Instagram si stia allenando proprio nella stessa sala fitness. Sembrerebbe che le immagini siano inequivocabili. Si tratterebbe davvero della palestra frequentata tra le altre cose anche dalla sorella di Belen, ex proprio di Iannone. Molti si chiedono se tra Giulia De Lellis e Andrea Damante potrà mai esserci un ritorno di fiamma dopo la lunga storia d'amore nata a Uomini e Donne.

I due sono stati avvistati anche nello stesso negozio di calzature, un incontro probabilmente casuale.

I fan sperano in un ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e il suo ex Damante

La giovane influencer, come i molti fan di Uomini e Donne ricorderanno, fu scelta da Andrea Damante dopo un intenso percorso nello studio di Maria De Filippi. Da lì i due iniziarono una lunga storia d'amore che sembrava potesse durare per sempre.

I due sono riusciti a superare tra alti e bassi diversi momenti di crisi. Poi, la scoperta di un tradimento di Andrea Damante. La storia è naufragata. Per la De Lellis è stato un momento molto difficile. Ad un certo punto c'è stato un ritorno di fiamma. Giulia De Lellis ha provato a ricominciare ma non è riuscita a dimenticare le cose successe in passato. Infatti i due si sono lasciati definitivamente poco dopo il breve riavvicinamento. Ecco cosa è successo dopo la rottura definitiva.

Giulia De Lellis e gli indizi su un possibile riavvicinamento con il suo ex Andrea Damante

Da questa brutta esperienza, l'influencer di Instagram ha scritto un libro che ha avuto davvero un enorme successo commerciale vendendo migliaia di copie.

Intanto entrambi hanno avuto altre storie. Oggi, sono felicemente fidanzati con i rispettivi partner. Tanti però continuano a fare il tifo per la coppia sperando che prima o poi i due possano tornare insieme. Da alcuni indizi sparsi sui social sembrerebbe che i due negli ultimi giorni si siano di nuovo rivisti. Queste strane coincidenze non fanno altro che alimentare il Gossip. Tanti si chiedono come mai Giulia con le molte palestre sparse per Milano abbia scelto proprio quella del suo ex. Altri fanno notare che in realtà è la palestra frequentata per molti anni anche dal suo fidanzato Iannone.

Sarà davvero così o si tratta soltanto di casualità? Non resta che aspettare ulteriori sviluppi per capire come stanno davvero le cose tra i due. intanto, al di là dei tanti rumors sparsi sul web, Giulia De Lellis continua ad allenarsi quotidianamente in vista della prova costume che è sempre più vicina. Ovviamente come tutte vuole apparire in una forma fisica da urlo.