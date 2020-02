Leonardo Bonucci, ogni settimana, è sotto i riflettori visto che calca i campi da calcio con la maglia della Juventus, ma domani giovedì 20 febbraio il numero 19 juventino sarà protagonista in TV in una nuova veste. Infatti, il giocatore juventino sarà vittima di un simpatico scherzo che andrà in onda a "Le Iene". Dunque i tifosi bianconeri dovranno sintonizzarsi su Italia 1 alle ore 21:20 per vedere Leonardo Bonucci che cercherà di difendere la sua casa dai fantasmi.

Bonucci e il cacciatore di fantasmi

Leonardo Bonucci, ogni settimana, difende la porta della sua Juventus e con i compagni di reparto cerca di tenere gli attaccanti alla larga da Wojciech Szczesny. Domani sera, però, il numero 19 juventino sarà intento a difendere la sua casa e non i pali bianconeri. Infatti, Leonardo Bonucci sarà protagonista di uno scherzo de "Le Iene", nel quale il difensore della Juventus avrà a che fare con il "paranormale". Infatti, il giocatore bianconero cercherà di dare la caccia ad un fantasma che infesta la sua abitazione.

Nel corso dello scherzo Leonardo Bonucci si rivolgerà allo spirito che è entrato nella sua casa e gli dirà: "Sento le campane, ma non riesco a capire". Ad aiutare il difensore bianconero in questa particolare caccia ci sarà un esperto Ghostbuster. Lo scherzo si preannuncia esilarante e di sicuro le risate non mancheranno visto che il difensore della Juventus dialogherà con lo spirito che aleggia nella sua casa.

Bonucci salterà la gara contro la Spal

I tifosi della Juventus, questa settimana, potranno vedere Leonardo Bonucci solo a "Le Iene" visto che sabato 22 febbraio non potrà essere a disposizione di Maurizio Sarri. Infatti, il numero 19 juventino sarà squalificato e non potrà scendere in campo contro la Spal. Il difensore viterbese lascerà il suo posto a Matthijs de Ligt che avrà il compito di affiancare Daniele Rugani, visto che sembra difficile che Giorgio Chiellini possa giocare dal primo minuto.

Dunque, questo weekend, Leonardo Bonucci farà il tifo da casa per la sua Juventus e si prenderà un turno di riposo forzato.

Bonucci tornerà in campo in Champions League

Per la Juventus da sabato 22 febbraio scatterà un periodo ricchissimo di impegni tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Infatti, dopo la gara contro la Spal, i bianconeri saranno attesi dalla partita contro il Lione e per questa sfida Maurizio Sarri vuole avere i suoi uomini al top. Chi sarà sicuramente in campo nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League ci sarà Leonardo Bonucci. Infatti, il numero 19 juventino sta già iniziando a prepararsi a questo appuntamento poiché sabato contro la Spal sarà squalificato.

Dunque, tutte le energie di Leonardo Bonucci sono già rivolte alla Champions League e nei prossimi giorni il suo unico pensiero sarà la gara di Lione.