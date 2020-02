Kim Kardashian è convinta che suo figlio sia la reicarnazione del nonno: la 39enne ne ha parlato in una recente intervista a E! News, sostenendo di aver avuto un contatto con una medium prima della nascita del piccolo Psalm. Si tratta del suo quarto figlio avuto con Kayne West.

La sua forte convinzione nasce dal fatto che durante una vacanza a Bali, Kim Kardashian, ha avuto un colloquio con una medium. In quella occasione la donna le ha predetto che avrebbe avuto un figlio a breve e che questo sarebbe stato la reincarnazione del padre che era venuto a mancare. In quel momento, come sostiene il personaggio televisivo statunitense, nessuno della sua crew era a conoscenza che una madre surrogata era incinta di Psalm.

A rafforzare il pensiero di Kim Kardashian ci sarebbe un altro episodio accaduto successivamente ad un baby shower.

La tata era in compagnia di Psalm quando una donna si sarebbe avvicinata chiedendole se si trattasse di suo figlio. Quando la tata ha risposto di no, la donna le avrebbe comunicato di dire alla madre del piccolo che era un membro della sua famiglia reincarnato. Kim ha confidato di aver provato una grande emozione e di aver ripensato subito alle parole della medium che riguardavano suo padre. "Non so se credevo alla reincarnazione, ma ora ci credo.

Voglio crederci!", ha affermato Kim Kardashian. Un'altra coincidenza che ha colpito la star americana è il fatto che il bambino sia mancino, proprio come suo nonno.

Psalm è il quarto figlio avuto con Kayne West ed è nato lo scorso maggio da madre surrogata. Il suo nome significa Salmo, come i componimenti poetici all'interno della Bibbia.

Prima di lui, Kim e il suo compagno hanno avuto North, che adesso ha 6 anni, Saint che ne ha 4 e Chicago di due anni. Kayne West è molto religioso, tanto da aver pensato di fondare un proprio culto.

Robert Kardashian è deceduto nel settembre del 2003, in seguito ad un cancro all'esofago che gli era stato diagnosticato solo due mesi prima. Avvocato difensore, è diventato molto noto per aver sostenuto OJ Simpson nel processo dell'omicidio di Nicole Brown Simpson. Kim Kardashian attualmente sta lavorando per intraprendere la stessa carriera del padre e seguire le sue orme nell'avvocatura. Si tratta di un impegno che Kim sta sostenendo nonostante le diverse difficoltà pratiche che comporta portare avanti una famiglia con quattro figli.