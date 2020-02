In attesa del ritorno in tv de Il commissario Montalbano, in onda su Rai1 a partire dal 9 marzo, i fan della famosa serie potranno vedere per la prima volta sul grande schermo il nuovo episodio 'Salvo amato, Livia mia', tratto da due racconti di Andrea Camilleri, 'Salvo amato....Livia mia' e 'Il vecchio ladro'. Il film tv sarà proiettato al Cinema in anteprima assoluta il 24, 25 e 26 febbraio e rappresenterà il primo episodio della quattordicesima stagione, diretto da Alberto Sironi e Luca Zingaretti.

La nuova avventura del commissario Montalbano si fregiam come semprem del cast storico composto, oltre che da Zingaretti, da Cesare Bocci, Peppino Mazzotta e Angelo Russo. A questi si aggiunge Sonia Bergamasco che interpreta Livia Burlando dal 2016. 'Salvo amato, Livia mia' è prodotto dalla Palomar con la collaborazione di Rai Fiction e sarà distribuito nelle sale italiane da Nexo Digital.

Trama 'Salvo amato, Livia mia': il commissario Montalbano indaga sulla morte di un'amica di Livia

L'episodio 'Salvo amato, Livia mia' sarà nei cinema in anteprima assoluta il 24, 25 e 26 febbraio e approderà in tv su Rai1 il 9 marzo.

Nel primo episodio della quattordicesima stagione, il commissario Montalbano indagherà sull'efferato omicidio di Agata Cosentino, ritrovata senza vita nell'archivio comunale. La vicenda coinvolgerà il commissario anche sul piano personale poiché la vittima era una carissima amica della fidanzata Livia. La Cosentino era una persona piuttosto riservata e aveva pochi amici, perciò le indagini di Montalbano si concentreranno sulle poche persone vicine alla donna.

Il commissario cercherà di scoprire la verità scavando a fondo nei rapporti che aveva la vittima perchè probabilmente l'assassino è qualcuno che Agata conosceva molto bene.

Il commissario Montalbano tornerà su Rai1 il 9 e il 16 marzo con due episodi inediti

Il commissario Montalbano, conclusa la breve parentesi al cinema (24, 25 e 26 febbraio), tornerà sul piccolo schermo con due episodi inediti che compongono la quattordicesima stagione.

Il 9 marzo su Rai1 andrà in onda in prima serata l'episodio già proiettato nelle sale, 'Salvo amato, Livia mia', mentre lunedì 16 marzo verrà trasmesso 'La rete di protezione', tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri. In questo secondo episodio della fiction, il celebre commissario si troverà coinvolto in una intricata vicenda. Tutto partirà da alcuni bizzarri filmati girati per decenni dal padre dell'ingegnere Sabatello. Le pellicole contengono una cosa abbastanza singolare: in ognuna è contenuta sempre la stessa inquadratura fissa di un muro. Il commissario Montalbano intuirà ben presto che la scena nasconde in realtà una vicenda cupa e altamente drammatica.