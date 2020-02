Jennifer Lopez e Shakira hanno letteralmente incendiato il palco del Super Bowl. Le due artiste sono state scelte per rappresentare l'influenza culturale ispanica di Miami e hanno fatto impazzire i fan. Lo spettacolo, durato un quarto d'ora, durante l'intervallo del Super Bowl, è stato davvero pazzesco. L'energia, il talento e la bellezza delle due donne hanno reso questo tradizionale spettacolo davvero esplosivo. A curare lo show è stata l'agenzia Roc Nation, del rapper Jay-Z, partner artistico della NFL.

Il cantante era presente all'Hard Rock Stadium di Miami in compagnia della sua meravigliosa moglie Beyoncé. Ad attirare l'attenzione del pubblico è stata anche la presenza della piccola star Emme, figlia di J.Lo.

La figlia undicenne di Jennifer Lopez al Super Bowl

L'energia della figlia di Jennifer Lopez, la piccola Emme, ha animato il palco del Super Bowl ed è stata davvero contagiosa. La ragazzina è riuscita a conquistare il pubblico, dimostrando che l'età nell'arte e nella musica non contano, visto che la sua esibizione è stata davvero bella.

La piccola Emme ha dimostrato di avere una grinta pazzesca e una grande personalità, tanto da riuscire a calcare un palco così importante con grande scioltezza. La figlia di J.Lo aveva già condiviso il palco con la sua mamma durante un tour e la sua passione per la musica è davvero incredibile. Verrebbe quasi da dire che è ereditaria. Emme ha già ammesso di voler diventare una famosa cantante, proprio come la mamma, che la sprona sempre ad inseguire i suoi sogni e le sta vicina.

L'orgoglio di J.Lo e Marc Anthony per la figlia Emme

L'undicenne si è esibita sul palco dell'Hard Rock Stadium, di fronte a migliaia di persone, cantando la canzone di sua madre "Let's Get Loud" con un coro di bambini e "Born in the U.S.A" di Bruce Springsteen da solista. In una clip condivisa sui social Emme ha spiegato che quando era più piccola si vergognava molto a cantare in pubblico ma poi ha superato questa paura.

Quando è sul palco la sua persona preferita da guardare per sentirsi tranquilla e a suo agio è sicuramente mamma Jennifer, che è sempre al suo fianco. In un video del backstage si vede J.Lo che si avvicina alla figlia e le dà un bacio sulla fronte come incoraggiamento prima di salire sul palco, mostrando alla piccola tutto l'orgoglio di una mamma che sta per mostrare al mondo quanto è meravigliosa la figlia. La piccola somiglia tantissimo alla sua mamma, sia fisicamente che artisticamente. La sua grinta e la sua energia sono state davvero coinvolgenti e anche papà Marc Anthony ha voluto esprimere tutto il suo orgoglio per l'esibizione della figlia.

"Oh, Emme, sono così fiero di te" ha scritto su Twitter. Emme ha tutte le carte in regola per diventare una popstar.