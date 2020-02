'L'amica geniale 2' ha debuttato lunedì 10 febbraio in prima visione mondiale su Rai1 vincendo la gara degli ascolti con quasi 7 milioni di spettatori. I primi due episodi della seconda stagione, 'Il nuovo cognome' e 'Il corpo', hanno catapultato i telespettatori nella Napoli degli anni '60 per tornare a seguire le vicende di Elena e Lila che, ormai sedicenni, vivono l'adolescenza in modi diversi: la prima continua a studiare, la seconda è sposata e ogni giorno fa i conti con un marito violento.

Entrambe si sentono intrappolate in una vita che non le rende felici e il loro continuo ritrovarsi rende meno amara la realtà. Il primo appuntamento con la serie evento di Rai1 sarà riproposto in replica venerdì 14 febbraio su Rai Premium (canale numero 25) oppure in streaming sul sito ufficiale di RaiPlay.

La replica dei primi due episodi de 'L'amica geniale 2' in tv su Rai Premium e in streaming su RaiPlay

Gli eventi del secondo capitolo de 'L'amica geniale 2' ripartono esattamente da dove si è conclusa la prima stagione.

Lila si è sposata con Stefano Carracci ma il suo non è un matrimonio felice: il marito è violento e spesso la picchia. Elena è impegnata nello studio e sta frequentando il liceo classico. Da queste situazioni si snodano le vicende delle due ragazze, alle prese con la realtà del matrimonio, i sentimenti d ribellione, la volontà di emergere, l'insofferenza verso una vita insoddisfacente, l'amore, ma soprattutto l'amicizia.

La seconda stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante è composta da otto episodi che saranno trasmessi su Rai1 in quattro serate, dal 10 febbraio al 2 marzo 2020. Ogni venerdì l'appuntamento settimanale sarà replicato alle 21:20 su Rai Premium. Si inizierà il 14 febbraio con la replica dei primi due episodi andati in onda il 10 febbraio. In alternativa alla tv il pubblico può rivederli o recuperarli in streaming on demand sul sito di RaiPlay, dove di solito vengono pubblicati i contenuti trasmessi sulle reti Rai.

Previa registrazione, gli utenti possono accedere alla piattaforma e selezionare la pagina dedicata al programma che si vuole visionare e scegliere, nel caso de L'amica geniale 2, l'episodio da guardare.

Ascolti record per il debutto de 'L'amica geniale 2' che sarà riproposto su Rai Premium il 14 febbraio

È partita bene 'L'amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome', con gli ottimi ascolti e il rilevante coinvolgimento nei social sulla serie diretta da Saverio Costanzo. Lunedì 10 febbraio i primi due episodi del secondo capitolo sono stati visti da circa 6 milioni 854 mila spettatori, con uno share pari al 29,3% e su Twitter sono stati pubblicati più di 20 mila post dedicati alla serie.

Secondo i risultati delle statistiche, gli episodi de 'L'amica geniale 2' sono stati apprezzati soprattutto dai telespettatori laureati con il 35,1% di share e dal pubblico femminile sopra i 15 anni con il 34,3% di share. Inoltre, la fiction ha registrato lo share più alto, come era prevedibile, in Campania, la regione dove è ambientata la serie. I telespettatori che hanno perso l'appuntamento del 10 febbraio possono recuperarne la visione, oltre che in streaming su RaiPlay, anche in tv venerdì 14 sul canale Rai Premium.