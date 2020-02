Nino Sarratore, uno dei personaggi della serie evento di Rai Uno, interpretato da Francesco Serpico, ha destato parecchie critiche tra i telespettatori che seguono fedelmente la storia narrata da Elena Ferrante. Dopo gli ultimi episodi trasmessi lo scorso lunedì, l'antipatia nei suoi confronti è cresciuta notevolmente. Molti lo descrivono come un viscido opportunista al pari livello di suo padre Donato. Tra coloro che non nutrono una forte simpatia per il personaggio, c'e anche o stesso Serpico, il suo interprete, che attraverso un suo post su instagram ha lasciato intendere chiaramente la sua poca simpatia nei confronti de personaggio che interpreta.

Chi è Nino Sarratore

Il giovane Sarratore, nel romanzo di Elena Ferrante, è descritto come un ragazzo del Rione molto studioso, cervellotico, narcisista e ambiguo di cui Lenù (interpretata da Elena Greco) è da sempre innamorata, fin dalla prima serie. Un personaggio chiave per l'evoluzione delle vite delle due protagoniste della quadrilogia di romanzi della scrittrice, pronto a mettere zizzania tra le due. Nella seconda serie Nino, ormai cresciuto, appare accanto alla bella e facoltosa Nadia, la figlia della professoressa di greco di Elena.

Nel corso degli episodi andati in onda, Sarratore ha palesemente illuso la Greco fingendo di avere un interesse per lei ma poi ha deciso di intrecciare una storia con Lila, la sua migliore amica (interpretata da Gaia Girace) ferendola profondamente. Proprio quando anche Lila, follemente innamorata di lui, decide di mollare suo marito, la sua famiglia e la sua vita da donna sposata per vivere liberamente la sua relazione con lui, Nino decide di abbandonarla insieme al bambino che aspettano accusandola di essere un intralcio per il proseguimento dei suoi studi e di essere troppo rozza e disinvolta per uno come lui.

Francesco Serpico contro Nino

Oltre ai numerosi commenti negativi postati in rete contro la figura di Nino Sarratore, spicca in maniera evidente quello dello stesso interprete del personaggio. Qualche giorno fa, infatti, Francesco Serpico ha postato sul suo profilo ufficiale di Instagram una foto in cui veste i panni del suo personaggio ne 'L'amica Geniale Storia del Nuovo Cognome' in cui viene raffigurato in una posa non del tutto normale.

Appare seduto mentre mostra il suo dito medio alla macchina da presa. L'immagine è accompagnata da una frase inequivocabile: 'fuckninosarratore', inevitabilmente interpretata come un personale invito per il suo personaggio postato in maniera ironica dopo quanto accaduto nella serie. Questa foto è stata poi prontamente commentata da Gaia Girace (Lila), anche da lei con il sorriso.