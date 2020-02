Adara Molinero e Gianmarco Onestini hanno rilasciato la prima intervista di coppia per la nota rivista iberica Lecturas. I due hanno speso delle parole al miele l’uno per l’altro e sembrano avere molti progetti per un futuro insieme.

Per chi non avesse seguito la vicenda, Gianmarco e Adara si sono conosciuti al Grande Fratello Vip in versione iberica. Il modello italiano aveva subito dichiarato di avere un forte interesse verso la sua coinquilina. D’altro canto, anche la Molinero non era esente dal fascino di ‘Gimbo’, anche se è entrata nella casa del GF fidanzata con Hugo Sierra e mamma di un bambino.

Gianmarco Onestini pazzo di Adara

Terminata l’esperienza al Gran Hermano Vip, Gianmarco Onestini e Adara Molinero hanno avuto la possibilità di ritrovarsi a El Tiempo del Descuento. I due concorrenti hanno avuto modo di approfondire il proprio rapporto ed intraprendere una liason.

Una volta usciti dal reality-show iberico, vinto dal modello bolognese, la coppia ha rilasciato la prima intervista di coppia. Sulle pagine della rivista Lecturas, il fratello di Luca Onestini ha ammesso che la prima notte passata con Adara è stata migliore di quanto immaginava: “Voglio stare sempre di più con lei”.

Durante l’intervista, l’ex tentatore di Temptation Island 6 ha ammesso che dall’inizio è stato catturato dalla modella iberica: “C’è molta chimica tra di noi. La guardo e mi piace tutto: dal fisico alla personalità”.

Le dichiarazioni di Adara su Gianmarco: ‘È molto romantico’

Sebbene Gianmarco Onestini abbia detto solo cose positive sulla sua dolce metà, anche Adara Molinero non è stata da meno. La ragazza ha ammesso che con Gianmarco, si sente libera di potersi esprimere.

Riguardo alla loro intimità, la modella ha raccontato di avere avuto sempre dei rapporti con la luce spenta con il suo ex fidanzato, mentre con Gianmarco è accaduto tutto nella penombra. Inoltre, l’ex concorrente del GF Vip di Spagna ha affermato che i giorni trascorsi al fianco del suo compagno sono stati magici. La ragazza ha ammesso che Onestini ha confermato tutti i suoi pregi: “È molto romantico.”

Prima di concludere l’intervista, Adara Molinero ha spiegato che all’inizio era titubante su Gianmarco Onestini, ma oggi non può stare lontana da lui neanche un solo attimo.

Il futuro della coppia

Gianmarco Onestini dovrà continuare gli studi all’università di Bologna, mentre Adara Molinero vive a Palma de Maiorca. Nonostante tutto, il fratello di Luca Onestini è pronto a raggiungere la sua dolce metà in Spagna per vivere al suo fianco. Quando il giornalista ha chiesto al vincitore de El Tiempo del Descuento come vede il suo futuro, il giovane ha ammesso che gli piacerebbe avere quattro figli. Con molta ironia la Molinero ha replicato: “Non ne avrò quattro”.

Proprio in merito al capitolo legato alla famiglia, Adara Molinero ha confessato che per vivere la liaison al fianco di Gianmarco Onestini non parla più con nessun membro della sua famiglia.

La mamma di Adara, infatti, avrebbe sempre fatto il tifo per un ritorno di fiamma con Hugo Sierra. Infine, la giovane ha ammesso che ad oggi la sua prima priorità è e rimane il suo bambino Martin.