Continuano le puntate della TV Soap Un posto al sole che andranno in onda da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio su Rai 3. Le nuove anticipazioni della soap rivelano che Filippo e Serena saranno pronti a ricucire il loro rapporto ma qualcosa andrà storto. Nel frattempo, una notizia sconvolgerà le vite non solo di Arianna e Andrea ma anche di Alberto e Clara. Inoltre, Marina avrà una brutto litigio con Fabrizio.

Un posto al sole: Clara è incinta di Alberto

Nelle nuove puntate di Un Posto al sole al 21 febbraio, Alberto inizierà a prendere in considerazione la possibilità di tornare a vivere nel palazzo Palladini.

Questa sua scelta genererà il malcontento degli altri condomini. Clara comunicherà ad Alberto che è incinta di lui. Questa notizia non genererà nell'uomo la reazione desiderata e ciò porterà Clara a prendere un'importante decisione suggeritale dall'uomo. Nel frattempo, Arianna e Andrea riusciranno a trovare la serenità perduta ma una notizia tanto desiderata arriverà a sconvolgere le loro vite. Filippo e Serena si riconcilieranno ma qualcuno si metterà nuovamente tra loro. Serena inizierà ad accusare la stanchezza causata dalla sua condizione di madre single e Leonardo tornerà di nuovo nella sua vita.

Durante i festeggiamenti di Arianna e Andrea, insieme agli altri abitanti della Terrazza, per l'adozione di una bambina, la ragazza sentirà l'esigenza di chiarire con Samuel.

Un posto al sole: Alberto torna a palazzo Palladini

Le anticipazioni rivelano che Alberto tornerà nel palazzo di famiglia. Questa volta, l'uomo dovrà accettare le regole degli altri coinquilini, non contenti del suo ritorno improvviso.

Dopo l'intervista di Sebastiano a cui è stata sottoposta, Marina cercherà di parlare faccia a faccia con Rosato e avrà una dura discussione con Fabrizio. Durante la cena di riconciliazione, Filippo e Serena saranno colpiti dall'improvvisa comparsa di Leonardo, il quale non vuole allontanarsi dalla donna. Durante un viaggio di Filippo, Serena si sentirà tranquillizzata dalla presenza Leonardo ma, nonostante ciò, la donna cercherà di ricreare una famiglia con Filippo.

Intanto, Renato inizierà a meditare vendetta per la cantina che gli è stata sottratta con l'inganno da Raffaele e Guido, organizzando uno scherzo ai danni dei due uomini. Marina sarà colpita da una brutta notizia che sconvolgerà nuovamente la sua vita. Nel frattempo, Susanna svelerà a Nicotera le sue preoccupazione sulla sua professione. La donna, nelle puntate precedenti, era partita per Napoli per seguire le indagini di un boss molto pericoloso della camorra. Michele e Silvia si convinceranno che Rossella è desiderosa di andare via di casa.