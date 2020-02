Il prossimo lunedì 2 marzo andrà in onda in prima serata su Rai 1 la quarta ed ultima puntata della seconda stagione de 'L'amica geniale-Storia del nuovo cognome', la Serie TV tratta dagli omonimi romanzi della scrittrice napoletana Elena Ferrante. In quest'ultimo appuntamento verranno trasmessi il settimo e l'ottavo episodio intitolati rispettivamente 'Il ritorno' e 'La fata blu'.

Lila ed Enzo andranno a vivere insieme

Dopo tanti anni trascorsi a Pisa, Elena Greco detta Lenù, farà ritorno nel suo Rione.

La ragazza sarà travolta dai ricordi e assisterà al cambiamento della sua amica Raffaella Cerullo, detta Lila. Quest'ultima andrà a vivere con Enzo Scanno, che lascerà la sua fidanzata storica Carmela, sorella del suo migliore amico Pasquale. Infatti il ragazzo, innamorato di Lila fin da bambino, la salverà dal suo matrimonio con Stefano.

Però i due anche se condivideranno lo stesso tetto, non diventeranno subito una coppia di fatto. Inoltre, c'è da dire che insieme a Lila ed Enzo, ci sarà anche il piccolo Rino, il figlio che la ragazza ha avuto dall'ex amante Nino Sarratore.

La storia tra i due finirà, e l'ex di Carracci sarà costretta a crescere da sola il figlio, a cui ha dato lo stesso nome del fratello maggiore. Ma le sorprese non finiranno qui, perché Michele Solara farà una proposta indecente a Lila. Invece, per quanto riguarda Nino, deciderà di andare a studiare a Milano e poi in un secondo momento riapparirà nella vita di Lenù.

Lenù accetta la proposta di matrimonio di Pietro Airota

Intanto, la vita di Elena cambierà radicalmente negli anni universitari vissuti a Pisa. La giovane diventerà in poco tempo una ragazza molto elegante, raffinata e sicura di sé. Inoltre, la migliore amica di Lila vivrà anche una storia d'amore piena di passione con Franco Mari, conosciuto all'Università toscana. Ma con quest'ultimo non ci sarà un sentimento molto profondo da parte della giovane.

Infatti, la Greco inizierà a fare coppia con un altro ragazzo: Pietro Airota, erede di una facoltosa famiglia. Presto, i due giovani diventeranno inseparabili e Pietro le farà la proposta di matrimonio, che Elena accetterà volentieri. Inoltre, Lenù grazie al suo ragazzo, riuscirà a realizzare il suo grande sogno che aveva covato fin da ragazzina con l'amica del cuore Lila, cioè quello di scrivere il suo primo romanzo.

Ada e Stefano diventeranno amanti

Come già anticipato, Lenù tornerà nel Rione, in occasione delle vacanze pasquali, però i suoi luoghi d''infanzia non le appariranno più gli stessi e soprattutto Lila non sarà più la stessa persona.

Infatti, quest'ultima si dedicherà solo a crescere il figlio avuto da Sarratore, a cui Stefano darà il suo cognome. Però Lila sarà tormentata dal timore che il suo ex marito possa trovare i suoi diari. Proprio per questo motivo, Lila deciderà di affidarli all'amica Elena, che non resisterà alla tentazione di leggerli. Finalmente, Lenù attraverso questi segreti dell'amica, riuscirà a capire molte scelte fatte Lila. Invece, Stefano Carracci e la commessa della sua salumeria, Ada, diventeranno amanti. Infine, il matrimonio tra Rino e Pinuccia sarà sempre più in crisi.