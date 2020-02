L'attrice campana Gaia Girace, nota al pubblico italiano per aver dato il volto a Lila Cerullo, nella fiction 'L'Amica Geniale', ispirata agli omonimi romanzi della scrittrice napoletana Elena Ferrante, è stata intervistata da Fanpage. La ragazza ha dichiarato che lascerà i panni del personaggio che l'ha resa famosa in televisione. In particolare, la Girace ha affermato a malincuore, che nelle terza stagione sarà presente solo in tre episodi, e poi lascerà il posto a qualcun altro.

Queste le parole di Gaia: 'Sono molto dispiaciuta di lasciare Lila, perché sono tre anni che sto lavorando a questo progetto, ormai sto crescendo insieme a lei, e mi dispiace molto lasciarla ad un'altra persona'.

Poi, la giovanissima attrice di Vico Equense ha anche aggiunto che spera che chi prenderà il suo posto ami Lila almeno un centesimo di quanto l'ha amata lei.

Gaia Girace ha voglia di fare cose nuove professionalmente

L'attrice, anche se da un lato è dispiaciuta di lasciare il personaggio controverso della Cerullo, dall'altro ha voglia di fare cose nuove e intraprendere un nuovo percorso professionale. Gaia sembrerebbe avere le idee chiare sul suo futuro e ha dichiarato che vuole continuare a fare questo mestiere.

Infatti, la Girace ha ammesso che sognava di diventare un'attrice anche prima di aver interpretato Lila Cerullo, e quindi sarà così anche dopo 'L'amica geniale'.

Ovviamente, la giovane ha raccontato che farà determinate scelte e starà molto attenta nel selezionare i vari progetti. Però conclude dicendo che tutto avverrà con il tempo e con il lavoro.

La giovane attrice parla del rapporto con la Ferrante e con il regista della serie tv

La Girace ha dichiarato che il regista Saverio Costanzo e la scrittrice dei romanzi dai cui è tratta la serie, Elena Ferrante, sono le colonne portanti di questo importante progetto, dal successo planetario. L'attrice che interpreta Lila ha affermato che Costanzo è stata la prima persona che ha creduto in lei, e la sua presenza sul set de 'L'Amica Geniale' è di fondamentale importanza, in quanto è una persona che la tranquillizza.

Infine, Gaia ha fatto tanti complimenti al regista, ha detto che è una persona straordinaria, e gli ha augurato ogni bene.

Successivamente, la ragazza è passata a parlare di Elena Ferrante, e ha raccontato di non averla mai vista di persona. Infatti, la scrittrice si fa sentire solo tramite email con i protagonisti della fiction, però soltanto alcune volte, cioè quando bisogna interpretare scene molto delicate e di estrema importanza. Gaia Girace ha concluso affermando che: 'Quando arriva a noi qualcosa di lei, siamo tutti molto felici'.

Dunque, non ci resta che aspettare ulteriori informazioni, per capire se Gaia sarà l'unica a lasciare nella terza stagione, o se anche gli altri protagonisti lasceranno spazio ad altri attori, per interpretare i personaggi che tanto hanno amato in questi tre anni.