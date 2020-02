Dopo la pausa invernale, The Walking Dead è tornato in Italia su Fox, ieri sera lunedì 24 febbraio, con la messa in onda della nona puntata della decima stagione. In quest'ultimo appuntamento, abbiamo visto i protagonisti tentare di liberarsi dalla trappola di Alpha, la leader dei Sussurratori. Allo stesso tempo, abbiamo assistito all'avvicinamento di quest'ultima con Negan, e al tradimento di Gamma.

Cosa accadrà invece nella 10x10 di TWD? Secondo le ultime anticipazioni della Serie TV basata sull'omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman, ci saranno tantissime novità e numerosi colpi di scena.

La messa in onda del decimo episodio è prevista per domenica 1 marzo negli Stati Uniti, sulla rete via cavo AMC, mentre in Italia, verrà trasmessa in prima serata su Fox, lunedì 2 marzo.

Gamma verrà fatta prigioniera da Padre Gabriel

Nel prossimo episodio, il cui titolo è 'Stalker', vale a dire 'persecutore', il racconto si sposterà ad Alexandria, dove giungerà l'ormai ex braccio destro di Alpha, che rivelerà a padre Gabriel, che gli altri protagonisti hanno individuato la posizione dell'orda. Ma non è tutto, perché Gamma dirà anche al parroco, le reali intenzioni della madre di Lydia.

Gabriel, dopo aver ricevuto tutte queste informazioni, deciderà di tenere prigioniera la ragazza, e si preparerà ad affrontare la leader dei Sussurratori. Insieme, a lui ci sarà anche Rosita, che si sarà ripresa dalle ferite e potrà nuovamente prendersi cura di suo figlio.

Alpha e alcuni Sussurratori giungeranno alle porte di Alexandria

Nel frattempo, per Daryl e gli altri, le disavventure continueranno, visto e considerato che dopo il crollo della caverna, Magna e Connie saranno disperse.

Infatti, le due ragazze sono rimaste intrappolate, e per loro potrebbe essere arrivata la fine. Se infatti, Daryl e Carol non riusciranno a tirare fuori le amiche dai detriti, sarà difficile che le due riescano a sopravvivere.

Successivamente, ai cancelli di Alexandria si presenterà Alpha e un piccolo gruppo di Sussurratori, che riferiranno alla comunità dei disagi che stanno vivendo i loro amici. Infine, l'esplosione porterà sicuramente delle conseguenze all'interno del gruppo, e in particolare, tra Daryl e Carol.

Infatti, si può dire che se la donna non si fosse nuovamente allontanata da sola, le cose sarebbero sicuramente potute andare diversamente.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della prossima settimana, per scoprire come reagirà padre Gabriel a tutte le rivelazioni di Alpha riguardo i suoi amici. Ma soprattutto, scopriremo se Daryl riuscirà a trovare un'altra entrata della caverna per riuscire a salvare le sue amiche, e se il rapporto con Carol riuscirà a ricucirsi.