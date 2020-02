Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva targata Rai, L'amica geniale, nella seconda puntata di lunedì 17 febbraio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, nel secondo appuntamento con la seconda stagione, intitolata 'Storia del nuovo cognome', Lila perderà il bambino che aspetta da suo marito Stefano e poco dopo si concederà un viaggio sull'isola di Ischia, insieme all'amica di sempre, Elena Greco. Questo viaggio cambierà per sempre le vite di entrambe le ragazze e rischierà seriamente di mettere fine alla loro lunga amicizia.

A mettere a serio rischio il rapporto che lega le due ragazze sarà Nino Sarratore, il figlio del poeta, di cui Lenù è perdutamente innamorata fin da quando era una bambina e andava alle scuole elementari. Nonostante ciò, Lila non ritiene che il sentimento che prova l'amica nei confronti del ragazzo sia così profondo, e così inizierà una relazione clandestina con Nino. I due diventeranno amanti, ma il Sarratore nasconderà un'anima davvero oscura proprio come il padre, Donato Sarratore.

Stefano verrà tradito da sua moglie

Lila, dopo aver ricevuto abusi e violenze fisiche da suo marito Stefano Carracci, che ha sposato per errore, deciderà di reagire e si darà da fare con l'attività di famiglia, la nuova salumeria. Il tutto lascerà senza parole la famiglia Solara, impressionata sempre di più da questa ragazza furba e intraprendente. In particolare lascerà sbalordito Michele che, nonostante abbia una relazione con Gigliola, inizierà ad avere un'ossessione vera e propria per la moglie di Carracci, che ovviamente non sarà per niente interessata all'uomo.

Anzi, Lila disprezza sia lui che suo fratello Marcello, che è stato il suo fidanzato.

Elena e Lila incontrano Nino a Ischia

Gli affari tra i Solara e Stefano proseguiranno, però continueranno ad esserci anche liti e rancori, ma Lila saprà sempre come uscire dalle situazioni di tensione. Nel frattempo, il matrimonio tra Rino Cerullo e Pinuccia Carracci verrà organizzato in tutta fretta, perché la ragazza è incinta.

Successivamente Lenù accompagnerà Lila e sua cognata in villeggiatura sull'Isola di Ischia e in questa circostanza incontreranno Nino Sarratore e il suo amico Bruno. Durante la vacanza la moglie di Stefano e il figlio del poeta diventeranno amanti e questo turberà Elena, che deciderà di vendicarsi del ragazzo. Intanto Pinuccia, nonostante abbia sposato Rino e sia incinta di lui, sull'isola resterà affascinata da un'altra persona, Bruno, l'amico di Nino.

Insomma, una seconda puntata che si prospetta ricca di colpi di scena. Aspettando di vederla in prima visione su Rai 1, sarà possibile rivedere nel frattempo tutte le puntate della prima stagione in streaming online, sulla piattaforma gratuita di Rai Play.