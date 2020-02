Sono passate circa due settimane da quando Ida Platano si è commossa negli studi di Uomini e donne quando le è stato chiesto di parlare della sua storia d'amore con Riccardo Guarnieri; da quel giorno, nessuno dei protagonisti del Trono Over ha più dato spiegazioni a riguardo. Il pugliese, però, sta continuando ad utilizzare i social network per lanciare segnali di pace alla compagna: domenica 16 febbraio, per esempio, il cavaliere ha dedicato il brano "Potremmo ritornare" alla dama.

Riccardo cerca la pace con Ida lontano da Uomini e Donne

La crisi tra Ida e Riccardo, sembra non riuscire a rientrare: questo almeno è quello che si evince dai messaggi che il cavaliere di Uomini e Donne sta mandando alla compagna tramite i social network. È da qualche tempo, infatti, che Guarnieri sta provando a riavvicinarsi alla Platano con dediche musicali su Instagram: dopo il brano di Giorgia "Scelgo ancora te", di recente il pugliese ha puntato su un altro amato pezzo di Tiziano Ferro.

"Potremmo ritornare" è la canzone che il protagonista del Trono Over ha condiviso sul suo profilo personale nella giornata di domenica 16 febbraio, e l'ha messa come sottofondo ad una foto che lo vede abbracciato alla fidanzata negli studi Tv nei quali si sono conosciuti ed innamorati.

"Mi manchi veramente troppo, troppo, troppo e ancora. Ho passato tutto il giorno a ricordarti, nella canzone che però, non ascoltasti. Tanto lo so che con nessuno avrai più riso e pianto come con me, e lo so io ma anche te", sono questi i versi che il personal trainer ha scelto di dedicare alla sua dolce metà.

Ida e Riccardo assenti all'ultima registrazione di Uomini e Donne

Prima che Riccardo si sbilanciasse nuovamente sui social a favore di un ricongiungimento con Ida, in rete non si parlava d'altro che della loro assenza all'ultima registrazione di Uomini e Donne Over.

Sabato 15 febbraio, infatti, Maria De Filippi ha condotto una puntata dei "senior" che il pubblico potrà vedere tra pochi giorni su Canale 5, ma le anticipazioni che sono trapelate confermano che né la parrucchiera né il personal trainer erano in studio.

In molti, infatti, si aspettavano che almeno uno tra la Platano e Guarnieri tornasse davanti alle telecamere per aggiornare i telespettatori sulla loro chiacchierata crisi, ma così non è stato.

La dama, contrariamente al suo compagno, si è rifugiata nel più totale silenzio dopo aver reso pubblica questo momento no della coppia versando copiose lacrime nel dating-show; Instagram, infatti, viene usato dalla parrucchiera soltanto per sponsorizzare prodotti e augurare "buongiorno" e "buonanotte" ai followers.

I fan di Uomini e Donne attendono news su Ida e Riccardo

I pochi segnali che stanno dando i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne in questi giorni, non fanno che aumentare la curiosità dei fan su questo rapporto. Da quando hanno lasciato il dating-show per viversi lontano dai riflettori, Ida e Riccardo hanno sempre aggiornato i fan sugli sviluppi che aveva la loro relazione: da qualche tempo a questa parte, però, su questo amore è calato un silenzio inaspettato.

Le tante lacrime che la Platano ha versato in studio dopo aver partecipato ad una sfilata, hanno confermato il sospetto di moltissimi: con Guarnieri è di nuovo crisi nera.

La dama, però, non se l'è sentita di raccontare cosa sta succedendo tra lei e il fidanzato ma si è limitata a dire "Una domanda di riserva?" quando Maria De Filippi le ha chiesto come andasse la sua vita privata.

Non si sa se la dama e il cavaliere torneranno a U&D prossimamente per spiegare cosa sta accadendo tra loro, ma i tanti sostenitori di questa coppia sperano fortemente che questo accada anche per avere un'idea chiara del legame che c'è ad oggi tra i loro beniamini.