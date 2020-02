Arrivano le nuove anticipazioni della nota soap opera "Una vita", ambientata in un immaginario condominio cittadino della Spagna dei primi del 900. Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento agli episodi inediti che verranno trasmessi in Italia dall'1 al 6 marzo, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14.10. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alla morte dell'unico testimone della morte di Guillermo, all'arrivo di Salvator Borras ad Acacias, ai tentativi di Telmo di scagionare Ursula Dicenta e al difficoltoso parto di Trini che la condurrà ad una dolorosa morte prematura.

Arriva ad Acacias il procuratore di Tito

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che Telmo si recherà in prigione da Ursula e le riferirà della presenza di un medicante in calle Acacias la sera in cui Guillermo fu ucciso misteriosamente. Nel frattempo, i dottori esamineranno Trini e decideranno di farle un parto cesareo per permetterle di partorire la piccola Milagros. Arriverà a calle Acacias un losco individuo di nome Salvador Borras che affermerà di essere il procuratore di Tito. Alla notizia, Inigo chiamerà Felipe ed insieme a lui constaterà che l'uomo è veramente chi dice di essere.

Dopo aver rinunciato alla carriera ecclesiastica, Telmo chiederà a Lucia di non rivelare a nessuno della loro relazione fino a quando la Dicenta non uscirà dal carcere. Spaventato e stanco delle minacce di Jimeno Batan, Samuel ideerà senza successo un piano per fuggire da Acacias.

Le condizioni di Trini peggiorano

L'unico testimone dell'assassinio di Guillermo, il mendicante, verrà ritrovato misteriosamente morto.

Le condizioni di Trini peggioreranno così tanto da costringere il dottore a prescriverle un farmaco da somministrarle ogni volta che sarà colpita da una crisi dovuta alla gravidanza. Telmo finirà per perdere la pazienza con Espineira e lo accuserà di essere stato il mandante dell'omicidio del mendicante. Nel frattempo, Agustina si recherà da Fabiana e le confesserà di aver visto in viso l'assassino di Guillermo.

Ramon uscirà di casa lasciando Celia ad accudire Trini, per poi fare ritorno e scoprire che la moglie è morta in seguito ad una violenta crisi respiratoria.

La notizia della morte della donna si diffonderà velocemente in calle Acacias, sconvolgendo tutti i suoi abitanti. L'unica che si comporterà in maniera alquanto strana sarà Celia che concentrerà tutte le sue attenzioni su Milagros piuttosto che piangere l'amica deceduta. Per evitare che Ursula venga giustiziata, Telmo, Lucia e Mendez organizzeranno un piano per spingere Agustina a rivelargli ciò che sa sull'assassino di Guillermo.