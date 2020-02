A Il Paradiso delle Signore 4 è arrivata la fine di un'altra settimana per i protagonisti della Milano degli anni '60. La puntata di venerdì 14 febbraio sarà molto speciale, sia perché si festeggerà la festa di San Valentino e sia perché Luciano apprenderà la verità su suo figlio Federico. Clelia sarà corteggiata da Ennio, mentre Rocco passerà la serata insieme a Irene. Inoltre, Angela sarà la vincitrice del concorso del Paradiso e riceverà i complimenti di Riccardo e Gabriella si fingerà la fidanzata di Cosimo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, venerdì 14 febbraio: Angela vincerà il concorso romantico

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di venerdì 14 febbraio, raccontano che sarà una puntata molto ricca. Il giorno di San Valentino per il grande magazzino vedrà diversi stati d'animo nei cuori dei protagonisti. Clelia sarà corteggiata da Ennio e questa situazione le farà piacere da un lato, ma dall'altro la donna cercherà di mantenere le distanze. Luciano si accorgerà dell'intesa tra i due, ma apparentemente non avrà alcuna reazione a riguardo.

Nel frattempo Rocco, deluso da Marina, deciderà di trascorrere la romantica serata della festa degli innamorati in compagnia di Irene.

Il concorso di San Valentino sulla frase più dolce vedrà finalmente una vincitrice: sarà Angela. Riccardo farà i suoi complimenti alla ragazza per la frase che ha scritto, inconsapevole del fatto che l'ispirazione di quel pensiero è proprio lui. Sua sorella Marta, pur sapendo che Riccardo è fidanzato ufficialmente con Ludovica, non potrà fare a meno di dubitare della felicità del giovane Guarnieri.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 14 febbraio: Gabriella fingerà di essere fidanzata con Cosimo

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 14 febbraio rivela che mentre Salvatore si troverà in Germania alla ricerca del padre, Gabriella deciderà di aiutare Cosimo. La signorina Rossi fingerà di essere la fidanzata dell'imprenditore Bergamini per compiacere Delfina, la povera mamma di Cosimo che è molto malata e crede che suo figlio sia il fidanzato di Gabriella.

Nel frattempo a casa Cattaneo succederà quello che i telespettatori attendono da giorni: Luciano saprà la verità. Proprio nel corso della serata di San Valentino, in occasione della cena romantica preparata a sua moglie, Silvia darà al ragioniere una lettera scritta di suo pugno. Tra quelle righe, il ragioniere scoprirà tragicamente di non essere il padre naturale di Federico e che quindi Silvia in passato lo ha tradito con un altro uomo. Per la famiglia Cattaneo la serenità sembra proprio una meta difficile da raggiungere.