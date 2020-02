È andato in onda ieri, martedì 11 febbraio, un nuovo appuntamento con il Trono Over di Uomini e donne. A tenere banco, come di consueto, sono state le tormentate vicende sentimentali di Gemma Galgani. Quest'ultima, infatti, ha preso una decisione che ha spiazzato un po' tutti, decidendo di concludere il suo percorso di conoscenza con Emanuele, il corteggiatore che era approdato in studio qualche settimana fa per avviare una frequentazione proprio con lei.

Stufa delle continue lamentele della dama piemontese, Tina Cipollari ha lanciato un appello agli ex fidanzati della donna, affinché rientrino in trasmissione per spiegare i reali motivi per i quali sono naufragate le storie con Gemma.

Gemma decide di interrompere la frequentazione con Emanuele

Gemma ha lasciato intendere di non aver particolarmente apprezzato alcune battutine fatte da Emanuele durante una cena insieme. In un secondo momento ha rincarato la dose, aggiungendo che non le è piaciuto neanche il bacio che c'è stato durante la seconda uscita. Per questo motivo, nel corso della puntata di Uomini e Donne, ha annunciato di voler interrompere la conoscenza con il nuovo corteggiatore. La Galgani, infatti, ha detto di non aver provato alcuna emozione nel momento in cui ha baciato il cavaliere, sottolineando che, sicuramente, qualora avesse continuato a vederlo non sarebbe accaduto nulla d'importante.

Emanuele non ha preso bene le parole della dama torinese, ribattendo che secondo lui è ancora troppo presto per affermare con certezza che non potrà mai esserci nulla tra di loro. Nonostante ciò, Gemma è apparsa comunque irremovibile sulle sue posizioni.

Tina Cipollari non si è lasciata sfuggire l'occasione per attaccare nuovamente la Galgani. Inoltre, in questa circostanza ha chiesto a Maria De Filippi di richiamare in studio gli ex della dama piemontese affinché si chiarisca una volta per tutte perché tutte le sue storie d'amore sono terminate con un nulla di fatto.

Tina Cipollari lancia un appello: vuole in studio gli ex fidanzati di Gemma

Tina Cipollari, nelle battute iniziali della puntata dell'11 febbraio di Uomini e Donne, ha affermato che avrebbe fatto follie. Stando alla richiesta fatta a Maria De Filippi, si può dire che in effetti ha mantenuto la promessa. Nell'appuntamento precedente, l'opinionista si era presentata in studio con una cartina geografica che mostrava tutti gli ex di Gemma divisi regione per regione.

Nella puntata di ieri, la Cipollari ha rincarato la dose, dicendo di voler rivedere gli ex fidanzati della Galgani in studio per sapere una volta per tutte cos'è accaduto realmente con lei. Secondo l'ex moglie di Kikò Nalli, infatti, la dama torinese sarebbe stata: "Ben predisposta ad andare avanti con tutti".

Dunque, in base alle sue affermazioni, Gemma non avrebbe avuto soltanto delle semplici frequentazioni, ma dei veri e propri flirt. Quindi ha aggiunto che la storica protagonista del Trono Over non ha avuto solo poche storie importanti. La Galgani ha accettato la sfida della rivale. A questo punto, resta da capire se realmente la redazione di Uomini e Donne contatterà gli ex della dama torinese, e soprattutto se costoro accetteranno di tornare in trasmissione per raccontare le rispettive verità.