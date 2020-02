Nuovo appuntamento con la telenovela iberica Una vita, sempre pronta a sorprendere i telespettatori. Le anticipazioni degli episodi in programma sull’emittente televisiva La 1 questa settimana segnalano che il pubblico rivedrà uno storico personaggio femminile. Si tratta di Susana Seler che ritornerà nel quartiere spagnolo al fianco di Armando. La diabolica Genoveva Salmeron, invece, farà credere al marito, Felipe Alvarez Hermoso, che Marcia ha messo in pericolo la sua gravidanza provocando la sua caduta dalle scale.

Una Vita, trame Spagna: il ritorno di Susana e Armando, la Salmeron assume Laura

Nelle puntate della soap Una Vita che verranno trasmesse in Spagna dal 17 al 21 febbraio 2020 Maite rischierà di essere condannata mentre Rosina farà rimanere senza parole Genoveva. In particolare quest’ultima verrà a conoscenza che è stato riaperto il caso sulla morte di Ursula. Dopo aver parlato con la moglie di Liberto, la Salmeron temerà per il suo futuro insieme al marito Felipe. Intanto ad Acacias 38 faranno ritorno Susana e Armando, ma non saranno ancora al corrente dell’arresto di Maite.

Nel frattempo Agustina sceglierà di essere onesta con l’Alvarez Hermoso visto che gli dirà di non poter più continuare a servirlo a causa della sua età. In seguito Felicia scoprirà che Idelfonso ha fatto una proposta di matrimonio a sua figlia, Camino, che, intanto, parlerà con Liberto per ricevere le ultime notizie su Maite. Dall'altra parte Marcia si scaglierà contro Genoveva, dicendole di aver fatto arrivare in paese Santiago per farla allontanare da Felipe.

Nel frattempo Agustina presenterà le sue dimissioni all'avvocato. Contestualmente il marito di Marcia se ne andrà via dalla pensione in un modo molto rapido. Nel contempo Julio riceverà la visita della cugina Alodia e la inviterà a lavorare a causa sua. Santiago farà sapere a Marcia che la soluzione giusta è quella di abbandonare la cittadina iberica. Dopo la partenza di Agustina, la Salmeron assumerà la nuova cameriera, Laura, che dimostrerà di avere un interesse per l’Alvarez Hermoso.

Genoveva accusa Marcia, Cinta ed Emilio si vogliono sposare

Felicia rimprovererà la figlia per non averle detto che Ildefonso le ha chiesto la mano mentre Emilio dirà a Cinta di volerla sposare subito per evitare che parta per una nuova tournée. Tutti i cittadini continueranno a nascondere ad Armando dove si trova sua nipote, Maite, mentre i Palacios si serviranno ancora dell’aiuto di Jacinto per far calmare Moncho. Genoveva sospetterà che Laura abbia qualche tipo di relazione con il commissario Mendez. La nuova cameriera dei coniugi Alvarez Hermoso verrà presentata in soffitta e Fabiana non riuscirà a fidarsi della giovane.

Successivamente la Salmeron farà credere al consorte che Marcia sia la responsabile della sua caduta dalle scale. Armando si presenterà in prigione per far visita a sua nipote mentre Susana apprenderà dell’arresto di Maite nel peggiore dei modi. Cinta ed Emilio faranno sapere a Bellita che presto convoleranno a nozze mentre Jose sarà irrequieto per la mancanza di notizie su Julio.

Santiago lascia Acacias 38, Lolita vuole battezzare il figlio nella sua città

Felipe, dopo aver ordinato a Marcia di lasciare la sua casa, conforterà Genoveva che penserà di aver perso il bambino che aspettava. Non appena sua moglie si rifiuterà per l’ennesima volta di fuggire con lui, Santiago farà visita alla Salmeron per l’ultima volta venendo, però, seguito da Laura.

Susana discuterà con Armando a causa dello stile di vita di Maite mentre Camino dirà ad Ildefonso che tra di loro c'è soltanto amicizia. Julio rimetterà piede ad Acacias 38 e rivelerà di essere stato assente poiché è alla ricerca di un lavoro dopo aver lasciato l’esercito. Il figlio di Antonito e Lolita si tranquillizzerà grazie all'intervento di Carmen mentre Laura resterà sorpresa quando vedrà Genoveva e Santiago litigare e scontrarsi fisicamente. La Salmeron chiederà alla sua domestica di non far sapere a nessuno ciò che ha appena visto. Dall'altra parte Santiago, dopo aver consegnato a Cesareo la medaglia della moglie, lascerà il quartiere.

Intanto Liberto convincerà Armando ad accettare il ricatto di Felicia. Nel frattempo Susana chiederà scusa a Felicia per ciò che è successo con Maite. Infine Lolita esigerà che suo figlio venga battezzato con l’acqua di una sorgente della sua città.