Venerdì 28 febbraio Federica Panicucci ha invitato a Mattino 5 per la prima volta Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia, che è stato chiamato in causa per fare chiarezza sulla paparazzata con Fiore Argento. Ma non solo: l'attore ha fornito la sua versione dei fatti sullo scatto pubblicato su Instagram di Carlo Delle Piane ed ha commentato il comportamento di Antonella Elia tenuto nella casa del Grande Fratello Vip 4 in questi ultimi giorni. Nel corso del dibattito Pietro, dopo uno scambio di opinioni, ha 'minacciato' di abbandonare lo studio.

A quel punto la conduttrice Mediaset è intervenuta ed ha ripreso con convinzione il comportamento del suo ospite.

Federica Panicucci ha mostrato in diretta ai suoi telespettatori e al suo ospite in collegamento la lite avvenuta nella casa del GF tra Valeria Marini e Antonellia Elia, con quest'ultima che ha spintonata la sua coinquilina. Pietro Delle Piane ha ammesso di vedere la sua fidanzata molto provata in questo momento e che il reality-show sta mettendo a dura prova l'ex ragazza di Non è la Rai.

A questo punto alcuni membri del parterre di ospiti presente in studio hanno interrotto Pietro, facendo presente che non si devono mai mettere le mani addosso ad una persona.

Dopo alcune interruzioni da parte degli ospiti di Mattino 5, Pietro ha minacciato la padrona casa di lasciare lo studio: "Non mi voglio arrabbiare questa mattina". La Panicucci con molta calma prima ha cercato di sedare gli animi, spiegando che in un talk viene data la possibilità a tutti di parlare.

Poi ha bacchettato il comportamento di Delle Piane: "Le minacce non mi piacciono". Nel frattempo gli ospiti in studio hanno proseguito ad attaccare Antonella Elia per il comportamento tenuto all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Antonella Elia vorrebbe lasciare Pietro, la reazione di Delle Piane spiazza la Panicucci

Dopo aver riportato la calma a Mattino 5, Federica Panicucci ha mostrato un video a Pietro Delle Piane in cui la Elia sembra intenzionata a lasciare il suo fidanzato.

Nei giorni scorsi infatti, Antonella ha rivelato ad Aristide Malnati di voler chiudere la relazione con Pietro: "Per sicurezza lo lascio, poi si vedrà". Di fronte alla clip Pietro è sembrato impassibile, tanto che la conduttrice toscana è rimasta spiazzata da questa reazione.

Quando la Panicucci ha chiesto spiegazioni a Delle Piane della sua reazione, il diretto interessato ha dichiarato che è sicuro che Antonella Elia non lo lascerà mai davanti al piccolo schermo. Secondo l'attore le parole pronunciate dalla showgirl torinese sarebbero più una richiesta di aiuto: "Una provocazione, perché vorrebbe che tornassi nella Casa".

In un'altra delle ipotesi formulate Pietro Delle Piane ha anche ammesso che la sua compagna potrebbe essere stata condizionata, a causa delle foto che lo ritraggono con Fiore Argento.

Pietro Delle Piane replica alla versione di Fiore Argento

Prima di concludere il talk-show Federica Panicucci ha chiesto al suo ospite di fare chiarezza sull'incontro avvenuto con Fiore Argento. Pietro Delle Piane, che ha chiesto di non essere interrotto, ha spiegato che la figlia di Dario Argento lo ha chiamato più volte in quest'ultimo periodo. Inoltre l'uomo ha confermato l'incontro di lavoro ed ha rivelato di non aver mai dato la mano alla sua ex fidanzata.

Non solo perché Pietro in trasmissione ha mostrato un certificato medico, in cui viene provato che avesse un problema alla schiena. Ovviamente la versione di Pietro Delle Piane non ha convinto tutti i presenti in studio a Mattino 5 e neanche Riccardo Signoretti, il direttore di Nuovo, che era in collegamento telefonico.