All'interno della casa del Grande Fratello Vip 4, è sempre più evidente il legame instaurato tra Adriana Volpe e Andrea Denver. Ovviamente tra i due gieffini c'è solo un rapporto di amicizia, ma il marito della conduttrice sembra essere infastidito. Roberto Parli in un'intervista rilasciata al settimanale Chi in uscita mercoledì 26 febbraio, ha chiesto rispetto. L'imprenditore non ha puntato il dito contro il modello italo-americano, ma bensì contro sua moglie invitandola a fare attenzione.

Lo sfogo di Roberto Parli

Adriana Volpe e Andrea Denver sono stati protagonisti di alcune effusioni scambiate in piscina, a causa di un gioco proposto dalla produzione del reality-show di Canale 5. La vicinanza tra i due concorrenti della casa più spiata d'Italia, non è stata affatto gradita dal marito di Adriana Volpe.

Per questo motivo Roberto Parli è intervenuto sulla questione, attraverso un'intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini. L'imprenditore senza mezzi termini ha ammesso che non gli piace il Gossip che si è venuto a creare intorno alla moglie e al 28enne veronese; questa vicinanza sta facendo soffrire lui e sua figlia Gisele.

L'uomo ha rivelato che Adriana Volpe prima di entrare nella casa del GF, lo aveva rassicurato di non avere comportamenti ambigui; al contrario ogni settimana esce fuori un gossip che riguarda proprio l'ex conduttrice di Rai2. Il riferimento di Roberto Parli non coinvolge solamente Andrea Denver, ma anche il presunto flirt tirato in ballo da Antonio Zequila.

Sulle pagine di Chi, Roberto Parli ha affermato di non essere geloso di sua moglie, anche perché da 14 anni vivono un matrimonio a distanza per motivi di lavoro: "Sono un marito innamorato e vedere certe immagini, non è piacevole".

Inoltre l'imprenditore ha riferito che il comportamento della Volpe, potrebbe ferire anche la figlia Gisele.

Sulla base di queste dichiarazioni Roberto Parli ha invitato Adriana Volpe a ricordarsi che fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 4, la donna ha un marito ed una figlia; la percezione delle cose nella vita reale è molto diversa da quello che può essere nella casa di Cinecittà. A questo punto c'è grande curiosità di sapere se la produzione metterà al corrente la gieffina delle dichiarazioni del marito.

Adriana Volpe smentisce il flirt con Antonio Zequila

La scorsa settimana Antonio Zequila ha confessato ad alcuni coinquilini della casa, di avere avuto un flirt con Adriana Volpe. In seguito a queste dichiarazioni, la diretta interessata è stata protagonista di un duro sfogo. Per capire cosa sia avvenuto o meno tra i due circa vent'anni fa, durante la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 4, Alfonso Signorini ha chiesto delle spiegazioni ai protagonisti della vicenda. Mentre Zequila ha ribadito la sua versione dei fatti, la Volpe ha smentito categoricamente. La donna ha ammesso che all'età di 18 anni ha conosciuto l'attore, ma ha altrettanto precisato che tra loro non vi fu nulla.

Le parole di Adriana Volpe hanno portato Antonio Zequila ha rettificare il suo racconto ed ammettere, che i due all'epoca presero solamente un caffè.