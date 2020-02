Venerdì 28 febbraio Karina Cascella a Pomeriggio 5 ha espresso un giudizio negativo sull’entrata di Valeria Marini al Grande Fratello Vip 4. Secondo l’opinionista di Canale 5 non avrebbe alcun senso fare entrare la showgirl romana per l’ennesima volta nella trasmissione.

Ricordiamo che in questa edizione del reality-show Valeria Marini è entrata nella casa più spiata d'Italia già due volte. La prima volta la showgirl ha avuto un confronto con Rita Ruisc, mentre la seconda volta aveva bacchettato il comportamento di Antonella Elia.

Karina Cascella spara a zero su Valeria Marini

A Pomeriggio 5 la padrona di casa è tornata ad occuparsi del Grande Fratello Vip 4. Impossibile, per Barbara D’Urso, non parlare dell’ennesimo scontro tra Valeria Marini e Antonella Elia, con tanto di spinta da parte di quest’ultima ai danni della sua coinquilina.

Al termine della clip mandata in onda, ha preso la parola Karina Cascella. L’opinionista Mediaset ha espresso un giudizio tutt’altro che positivo sulla showgirl. Nello specifico la Cascella ha dichiarato: “Valeria Marini non ha nulla da raccontare”.

Poco dopo la protagonista del parterre degli ospiti ha rincarato la dose sull’ex compagna di Vittorio Cecchi Gori: “Per me ha stufato”. Karina Cascella ha dichiarato, che un telespettatore vuole vedere gente nuova nella casa del Grande Fratello non sempre le stesse persone.

A fare da eco alle affermazioni della Cascella ci ha pensato Francesca De Andrè. L'ex gieffina ha ammesso di non provare alcuna simpatia né per la Marini, né per la Elia.

A proposito di quest’ultima la genovese in merito al comportamento mostrato dalla torinese ha tagliato corto: “Evidentemente ha della rabbia repressa”.

Antonella Elia rischia la squalifica

Lo scorso giovedì Antonella Elia e Valeria Marini sono state protagoniste di un nuovo e acceso scontro. La 56enne torinese, in preda ad uno scatto d’ira si è avvicinata alla sua “rivale” e gli ha dato uno spintone; ad evitare il peggio è stato solamente il tempestivo intervento di Antonio Zequila.

Il gesto della Elia non è stato poi così grave, poiché non ha recato alcun dolore fisico alla sua coinquilina.Tuttavia determinate scene mostrate ai telespettatori della diretta h24, non sono state poi così educative. Per questo motivo c’è da capire il prossimo lunedì 2 marzo, come verrà affrontata la vicenda da Alfonso Signorini. Ad oggi molti telespettatori del reality-show stanno chiedendo la squalifica di Antonella Elia; anche la stessa Valeria Marini ha chiesto dei seri provvedimenti agli autori del programma per quanto accaduto. A questo punto non resta che attendere la messa in onda della nuova puntata del GF, per capire cosa ne sarà della gieffina.