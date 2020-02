Questa sera, martedì 4 febbraio, a partire dalle ore 20:40 su Ra 1 incomincerà la settantesima edizione del Festival di Sanremo. Il conduttore Amadeus, in questa serata d'esordio sarà accompagnato dalle bellissime co-conduttrici Diletta Leotta e Rula Jebreal, ma non solo.

A sostenere il conduttore in questi cinque appuntamenti del Festival della canzone italiana del 2020 ci saranno anche Rosario Fiorello e Tiziano Ferro che, contrariamente alle co-conduttrici che si alterneranno, saranno presenti sul palco dell'Ariston in tutte le dirette dello show.

Tiziano Ferro e Fiorello accompagneranno Amadeus

Manca davvero pochissimo all'inizio della prima puntata del Festival di Sanremo 2020. Sui social, i vari protagonisti che debutteranno sul palco dell'Ariston stanno pubblicando dei contenuti volti a spiegare come stanno trascorrendo queste ore antecedenti l'inizio dello spettacolo. In questa settantesima edizione del programma ci sarà un gran via vai sul palco. L'unica presenza fissa sarà il conduttore Amadeus, che sarà supportato da Fiorello e Tiziano Ferro.

I due hanno il compito di svolgere anche un po' il ruolo di "mattatori". Le co-conduttrici, invece, si alterneranno nel corso delle varie serate.

Le co-conduttrici di questa sera e i cantanti

Questa sera, martedì 4 febbraio, ad esempio, debutteranno sul palco Diletta Leotta e Rula Jebreal. Specie la prima si è divertita a pubblicare delle Instagram Stories in cui ha ragguagliato i fan circa il modo in cui ha trascorso i momenti antecedenti al Festival.

Per quanto riguarda i veri protagonisti della serata, ovvero i cantanti, vedremo che si esibiranno 12 vip e 4 nuove proposte. La prima a salire sul palco rompendo il ghiaccio sarà Irene Grandi, seguita da Marco Masini e Rita Pavone. A ruota, poi, seguiranno tutti gli altri 9 che canteranno oggi.

Gli ospiti: Malgioglio, Al Bano, Romina e altri

In merito agli ospiti, invece, vedremo che saranno presenti molti volti famosi.

Tra i primi a comparire ci sarà Gessica Notaro, la quale farà un discorso molto importante inerente il tema della violenza contro le donne. Lei stessa, infatti, è stata una vittima di questo crimine, dal momento che l'ex fidanzato le sfregiò il volto con l'acido. Successivamente, si toccheranno argomenti un po' più leggeri con Al Bano, Romina e Cristiano Malgioglio. Quest'ultimo, ha scritto un brano proprio per l'occasione e lo canterà in diretta. Tra gli attori famosi, invece, stasera saliranno sul palco Gabriele Muccino, Pierfrancesco Favino ed altri.

Nella parte quasi conclusiva, invece, sarà dato spazio ad Emma Marrone, che canterà un brano tratto dal suo ultimo album "Fortuna" e poi farà un medley di alcune sue canzoni.

Infine, ci sarà Roger Waters dei Pink Floyd,