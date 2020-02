Manca solo un giorno all'inizio del 70° Festival di Sanremo, l'evento televisivo e musicale più atteso dell'anno. In vista della partenza facciamo il punto su tutto ciò che bisogna sapere su questa edizione della kermesse, dalla conduzione, al cast, dagli ospiti al programma delle cinque serate.

Sanremo 2020, la conduzione

Come già si sa il conduttore e direttore artistico del 70° Festival di Sanremo è Amadeus, alla sua prima volta in questo ruolo. Ma, ovviamente, non sarà solo. Ad affiancarlo, infatti, ci saranno innanzitutto Rosario Fiorello e Tiziano Ferro che saranno presenti per tutte le cinque serate e poi ben dieci donne, due per ognuna delle cinque serate.

In particolare, nella prima serata di martedì 4 febbraio vedremo sul palco del Teatro Ariston la giornalista di origini palestinesi Rula Jebreal e la conduttrice Diletta Leotta, nella seconda serata di mercoledì 5 febbraio vedremo le due giornaliste del Tg1 Emma D'Aquino e Laura Chimenti con la partecipazione anche della cantante Sabrina Salerno, nella terza serata di giovedì 6 febbraio vedremo la modella Georgina Rodriguez e la conduttrice albanese Alketa Vejsiu, nella quarta serata di venerdì 7 febbraio ci saranno la conduttrice di Rai1 Antonella Clerici e la modella Francesca Sofia Novello, mentre nell'ultima serata di sabato 8 febbraio salirà sul palco la conduttrice di "Domenica in" Mara Venier e torneranno Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello e Sabrina Salerno.

Sanremo 2020, il cast di cantanti e le canzoni in gara

Per quanto riguarda invece i 24 "big", ovvero i 24 cantanti in gara, troveremo sia voci storiche della musica italiana sia giovani cantanti provenienti da vari talent televisivi ma non solo. Ecco l'elenco completo:

Achille Lauro (con il brano "Me ne Frego"; torna al Festival dopo la partecipazione dell'anno scorso),

Alberto Urso (con "Il sole ad est"; è il vincitore dell'ultima edizione di Amici, il talent di Canale5),

Anastasio (con "Rosso di Rabbia"; è il 7° vincitore di X Factor"),

Bugo e Morgan (con il brano "Sincero"),

Diodato (con "Fai rumore"),

Elettra Lamborghini (con il brano "Musica -e il resto scompare"-),

Elodie (con il brano "Andromeda"),

Enrico Nigiotti (con "Baciami adesso"; torna al Festival dopo la partecipazione a quello dell'anno scorso),

Francesco Gabbani (con "Viceversa"),

Giordana Angi (con "Come mia madre"; è arrivata seconda all'ultima edizione del talent "Amici"),

Irene Grandi (con "Finalmente io"),

Junior Cally (con "No grazie"; è un rapper romano il cui vero nome è Antonio Signore"),

il gruppo "Le Vibrazioni" (con "Dov'è"),

Levante (con il brano "Tikibombom"; il suo vero nome è Claudia Lagona),

Marco Masini (con "Il confronto"),

Michele Zarrillo (con "Nell'estasi o nel fango"),

Paolo Jannacci (con "Voglio parlarti adesso"; è il figlio di Enzo Jannacci),

Piero Pelù (con il brano "Gigante"),

la band "Pinguini tattici nucleari" (con il brano "Ringo Starr"),

il rapper Rancore (con " Eden"; il suo vero nome è Tarek Iurcich ed è nato a Roma da padre croato e madre egiziana),

Raphael Gualazzi (con il brano "Carioca");

Riki (con "Lo sappiamo entrambi"; il suo vero nome è Riccardo Marcuzzo ed è arrivato secondo ad "Amici" nel 2017),

Rita Pavone (con "Niente - resilienza74),

Tosca (con "Ho amato tutto"; il suo vero nome è Tiziana Tosca Donati).

Sanremo 2020, gli ospiti

Ogni serata del Festival vedrà, come da tradizione, anche la presenza di numerosi ospiti italiani e internazionali.

Tra di loro: Biagio Antonacci, Emma Marrone, Zucchero, Gianna Nannini, Ghali, Al Bano e Romina Power (i quali canteranno nella serata di martedì un brano inedito scritto da Cristiano Malgioglio), I Ricchi e Poveri (che saliranno sul palco mercoledì per una storica reunion), Roberto Benigni, Massimo Ranieri, Johnny Dorelli, Dua Lipa, Lewis Capaldi e Mika.

Sanremo 2020, il programma delle cinque sere e le modalità di voto

Riguardo al programma, le cinque serate saranno così strutturate:

nella prima serata si esibiranno i primi 12 Big, che verranno votati solo dalla Giuria Demoscopica (composta da 300 abituali fruitori di musica). A fine serata verrà stilata una prima classifica provvisoria. Si esibiranno anche quattro Nuove proposte in due sfide votate dalla Giuria Demoscopica.

si esibiranno i che verranno votati solo dalla (composta da 300 abituali fruitori di musica). A fine serata verrà stilata una prima classifica provvisoria. Si esibiranno anche quattro in due sfide votate dalla Giuria Demoscopica. nella seconda serata si esibiranno gli altri 12 Big, voterà ancora solo la Giuria Demoscopica e a fine serata verrà stilata una classifica comprendente tutte le 24 canzoni in gara. Si esibiranno anche le ultime quattro Nuove proposte con lo stesso meccanismo della prima serata

si esibiranno gli voterà ancora solo la e a fine serata verrà stilata una classifica comprendente tutte le 24 canzoni in gara. Si esibiranno anche le quattro con lo stesso meccanismo della prima serata nella terza serata tutti i 24 Big si esibiranno con una canzone appartenente ai 70 anni del Festival (ogni cantante potrà anche essere affiancato da un altro/a artista). L'esibizione verrà votata dai musicisti e i coristi dell'Orchestra e alla fine verrà stilata una nuova classifica formata dalla media delle percentuali di voto ottenute dagli Artisti nel corso delle tre serate.

i si esibiranno con una (ogni cantante potrà anche essere affiancato da un altro/a artista). L'esibizione verrà votata dai musicisti e i coristi dell'Orchestra e alla fine verrà stilata una nuova classifica formata dalla media delle percentuali di voto ottenute dagli Artisti nel corso delle tre serate. nella quarta serata si esibiranno tutti i 24 Big in gara che saranno votati dalla giuria della Sala Stampa, Tv e Web. A fine serata verrà stilata una nuova classifica che farà media con quelle precedenti. Ci sarà poi l'ultima fase della gara tra le Nuove Proposte con la sfida tra le quattro canzoni rimaste: due verranno eliminate attraverso una votazione da parte della Giuria Demoscopica (vale il 33%), della Giuria della Sala Stampa, Tv Radio e Web (vale il 33%) e del Televoto (vale il 34%). Verrà quindi proclamato il vincitore della categoria "Nuove proposte".

si esibiranno i in gara che saranno votati dalla giuria della e A fine serata verrà stilata una che farà media con quelle precedenti. Ci sarà poi della gara tra le con la sfida tra le quattro canzoni rimaste: due verranno eliminate attraverso una votazione da parte della Giuria Demoscopica (vale il 33%), della Giuria della Sala Stampa, Tv Radio e Web (vale il 33%) e del Televoto (vale il 34%). Verrà quindi proclamato il vincitore della categoria "Nuove proposte". nella quinta ed ultima serata si esibiranno nuovamente i 24 Big che verranno votati dalla Giuria Demoscopica (vale il 33%), dalla Giuria della Stampa, Tv e Web (vale il 33%) e dal Televoto (vale il 34%). Questo "voto misto" farà media con i precedenti e verrà stilata una nuova classifica. Dopodiché i dati verranno azzerati e si voteranno solo i tre finalisti, sempre con il meccanismo del "voto misto" comprendente Giuria Demoscopica, Giuria della Stampa, Tv e Web e Televoto, fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore.

L'altro Festival e il Prima Festival

Dopo ogni serata del Festival di Sanremo ci sarà il consueto appuntamento con il Dopo Festival che quest'anno si chiamerà "L'altro Festival" e andrà in onda solo sulla piattaforma "Raiplay" con la conduzione di Nicola Savino affiancato dal rapper Miss Keta, dal comico Valerio Lundini e dall'esperto del Festival Eddy Anselmi.

Prima di ogni serata invece andrà in onda il "Prima Festival", già iniziato lo scorso 27 gennaio, con la conduzione di Ema Stokholma e Gigi e Ross.