Amadeus continua a dire che c'è armonia assoluta tra tutti i protagonisti del Festival di Sanremo, ma le dichiarazioni che ha rilasciato Fiorello in queste ore sembrano smentirlo. Il comico, infatti, ha confermato a Selvaggia Lucarelli di essere rimasto molto male nell'ascoltare Tiziano Ferro fare una battuta sul suo conto: secondo lo showman, il cantante ha aizzato l'odio dei suoi fan contro di lui dicendo in diretta Tv che dovrebbe stare zitto e lasciare spazio anche agli altri.

Fiorello polemico con Tiziano Ferro prima della 4^ serata di Sanremo

Non accenna a placarsi la polemica che è nata due sere fa tra Fiorello e Tiziano Ferro. Il cantante, dopo essersi esibito a tarda ora e con un notevole ritardo nella scaletta originaria, ha lanciato da palco l'hashtag "#Fiorellostattezitto", alludendo all'eccessivo spazio che il comico si sarebbe preso durante la seconda puntata del Festival di Sanremo.

Dopo essere rimasto in silenzio per più di 24 ore su questa vicenda che è sulla bocca di tutti, oggi il presentatore si è sbilanciato con dichiarazioni che sono destinate a fare molto rumore soprattutto dietro le quinte della kermesse canora di Rai 1.

Interpellato da Selvaggia Lucarelli sulla battuta che il cantante di Latina ha fatto su di lui, Rosario ha risposto: "Non è giusto darmi del permaloso come se mi fossi arrabbiato per nulla. Accetto tutte le critiche, ma lui ha fatto una cosa che non si fa".

Il siciliano, poi, ha ricordato le belle parole che l'artista ha usato non molto tempo fa in Tv quando ha lanciato il messaggio che alcune esternazioni possono ferire: "Parliamo tanto di cyberbullismo e non valutiamo le conseguenze?".

Fiorello conferma: 'Staserà sarò a Sanremo mascherato'

La cosa che ha ferito maggiormente Fiorello sono stati gli insulti che ha ricevuto da parte dei fan di Tiziano Ferro che, seguendo il suggerimento del loro idolo, hanno riempito il comico di parole poco carine usando l'hashtag "Fiorello statte zitto". "Lanciando quell'hashtag da Sanremo, sai cosa scateni. Ho ricevuto insulti tremendi per 24 ore", ha spiegato il conduttore Rai alla Lucarelli.

Secondo il siciliano, il cantante ha commesso un grave errore nell'aizzargli contro migliaia di persone in diretta Tv, forse non rendendosi conto della risonanza mediatica che potevano avere le sue parole: "Ha lanciato una campagna d'odio nei miei confronti, sono stato male". Nonostante in queste ore sia circolato il Gossip sulla sua possibile volontà di dare forfait nella quarta serata del Festival, Fiorello ha rassicurato tutti dicendo: "Ci sarò, mi vesto da coniglio, come un cantante mascherato".

Le scuse di Ferro e le parole del conduttore di Sanremo

Poche ore prima che Fiorello chiarisse la sua posizione nell'intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli, tutti i media riportavano le dichiarazioni di Tiziano Ferro su questa polemica che impazza da giorni su siti e giornali.

Il cantante, prima di esibirsi nel corso della terza puntata del Festival di Sanremo ha condiviso su Instagram la lettera di scuse che ha fatto recapitare al comico.

Sebbene il siciliano non fosse presente all'Ariston ieri sera, l'artista ci ha tenuto a scusarsi con lui per la battuta infelice che ha fatto il giorno prima sul suo conto, la stessa che ha scatenato gli insulti dei suoi fan. Amadeus, interpellato dai giornalisti in conferenza stampa il 7 febbraio, su questa storia ha minimizzato dicendo: "Tra loro due c'è un fantastico rapporto. Vorrei difendere il senso d'amicizia che c'è in questo Festival".

A fronte di queste affermazioni, c'è chi ipotizza che la "guerra" a distanza tra Fiorello e Ferro possa essere uno scherzo architettato dal comico per spiazzare il pubblico nelle ultime puntate.