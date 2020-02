Continua l'appuntamento con le notizie incentrate su Una vita, la TV Soap di Aurora Guerra ambientata interamente in Spagna. Le trame delle puntate in onda da domenica 9 a venerdì 14 febbraio 2020 rivelano che Trini avrà un malore durante una passeggiata. Lucia Alvarado, invece, rischierà la vita. Infine Fra Guillermo chiederà a Telmo Martinez di fare chiarezza su ciò che vuole veramente.

Una Vita, anticipazioni dal 9 al 14 febbraio: Lucia in pericolo

Le anticipazioni di Una Vita, focalizzate sulle nuove puntate, a cui i telespettatori assisteranno dal 9 fino al 14 febbraio su Canale 5, annunciano che il priore Espineira metterà al corrente Telmo che è pronto a fare anche del male a Lucia per avere il denaro dei Marchesi di Valmez.

Victor e Maria Luisa presenzieranno a sorpresa al matrimonio di Lolita e Antonito. Intanto Inigo farà sapere a Tito, un pugile con il quale ha fatto conoscenza da alcuni giorni, che ben presto avrà il suo primo incontro di boxe. Tutti i compaesani di Acacias 38 saranno impegnati ad assistere alla romantica cerimonia di nozze del Palacios e della Casado in cui finalmente i due diventeranno moglie e marito. Purtroppo, nel bel mezzo dei festeggiamenti, qualcuno metterà del grasso sulle scale di Acacias 38 per fare in modo che l'Alvarado scivoli.

Nel frattempo il Martinez sarà insospettito dalla mancanza della giovane, ragion per cui deciderà di andarla a cercare: per fortuna l'uomo riuscirà a trovarla prima che sia troppo tardi. Tito vincerà il suo primo incontro di pugilato, mentre Marcellina dichiarerà di essersi innamorata di Jacinto.

Una Vita al 14 febbraio: Fra Guillermo scopre la verità su Telmo

Le trame di Una Vita in onda la prossima settimana svelano che Frate Guillermo continuerà a tenere d'occhio la vicinanza tra Lucia e Telmo.

Quest'ultimo, invece, avrà il dubbio che sia stato proprio Espineira a mettere in pericolo la vita dell'Alvarado, ragion per cui sceglierà di parlarne con il suo mentore. Considerato il buon risultato, alcuni giocatori d'azzardo proporranno a Lazcano di scontrarsi con un pugile francese. A proposito il Barbosa, che ha scelto di diventare il suo leader sportivo, si impegnerà per fare in modo che l'incontro vada realmente bene.

Nel frattempo Lolita e Antonito partiranno per la luna di miele. Il Martinez andrà a trovare la cugina di Celia per chiedergli di non sposarsi con Samuel, mentre Fra Guillermo sceglierà di affrontare il priore. In questa occasione, quest'ultimo rivelerà che Telmo è stato sorpreso, senza abiti, vicino a Lucia alcuni mesi prima. Susana riceverà un telegramma angosciante da parte di Simon.

Una Vita: Telmo deve prendere una decisione

Gli spoiler della prossima settimana di Una Vita, inoltre, svelano che Lucia fisserà la data del suo matrimonio con l'Alday, seppur si farà garantire dal fidanzato che, una volta uniti civilmente, lasceranno per sempre il paese.

Fra Guillermo farà una ramanzina al Martinez in quanto gli ha nascosto cosa è successo con l'Alvarado. A questo punto Telmo farà sapere al suo mentore tutte le malefatte di Samuel, incluso il decesso misterioso del cocchiere. Successivamente il prete di Acacias proverà a mettere in guardia Lucia, ricordandogli che il suo futuro sposo forse ha assassinato anche lo zio Joaquin. Durante una passeggiata con Celia, Trini avrà un piccolo malessere. Nel frattempo Tito non si presenterà all'incontro di boxe, ragion per cui Inigo si innervosirà. Per finire, Fra Guillermo cercherà di far riflettere il suo pupillo e di convincerlo a chiarire i sentimenti che prova per l'erede dei Marchesi di Valmez, così da lasciare l'abito religioso se ne fosse innamorato.

Ad ascoltare la conversazione ci sarà Ursula che fraintenderà completamente il discorso.