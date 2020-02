La 70ª edizione del Festival di Sanremo sta ottenendo un grande successo in termini di ascolti. Sebbene la kermesse canora di Rai 1 sia molto apprezzata dai telespettatori, sono arrivati anche i primi problemi per Amadeus: dopo la battuta di Tiziano Ferro avvenuta durante la seconda serata, Fiorello avrebbe minacciato di abbandonare il Festival. A riportare l’accaduto avvenuto dietro le quinte è stato il Corriere della Sera. A causa delle numerose incursioni del comico siciliano, il cantante di Latina è stato costretto a salire sul palco a notte fonda, per questo motivo Ferro ha lanciato sui social l’hashtag #Fiorellostattezitto, diventato virale in poco tempo.

Lo sfogo di Fiorello

L’hashtag creato da Tiziano Ferro ha scatenato un vero e proprio caos dietro le quinte del Festival di Sanremo. In conferenza stampa Amadeus ha rassicurato tutti, ma al contempo stesso ha parlato di una frase infelice. Sulla vicenda è intervenuto anche il direttore della Rai, Coletta: "Io vorrei sempre Fiorello al Festival".

Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, Fiorello non avrebbe affatto gradito le esternazioni di Tiziano Ferro, sfogandosi duramente dietro le quinte dell'Ariston.

In un primo momento Fiorello avrebbe descritto l’uscita dell’autore di "Sere nere" come una frase inelegante e scorretta. Inoltre, avrebbe avuto il sospetto che Ferro abbia voluto aizzare i suoi fan contro di lui. Infine, lo showman durante lo sfogo avrebbe dichiarato di essersi sentito poco apprezzato, nonostante stia dando tutto alla 70ª edizione del Festival di Sanremo. Molto arrabbiato, Rosario Fiorello avrebbe minacciato di abbandonare la kermesse canora.

Tiziano Ferro invia una lettera di scuse a Fiorello

Dopo le polemiche della seconda serata, Tiziano Ferro ha fatto un passo indietro. Da vero professionista ha rivolto le sue scuse al comico siciliano attraverso una lettera: "Ciao Fiorello, ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere". Nella conclusione della missiva Tiziano Ferro ha infine aggiunto: "Sono rammaricato, torno a fare il cantante".

Il 40enne di Latina ha ribadito che la sua frase è stata interpretata male, poiché è convinto che Fiorello sia il re dei comici. Inoltre, poiché lo showman nella terza serata è restato fermo, Tiziano Ferro ha fatto sapere di aver lasciato la lettera nel camerino di Fiorello.

Nel frattempo va detto che nella serata dedicata alle cover, il cantante di Latina è tornato ad esibirsi sul palco dell’Ariston di nuovo a notte fonda. A questo punto c’è grande curiosità di sapere nella quarta serata del Festival quando sarà il turno di Tiziano Ferro.