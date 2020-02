Entra nel vivo la gara del Festival di Sanremo 2020: stasera venerdì 7 febbraio andrà in onda la quarta serata della kermesse musicale condotta da Amadeus con la partecipazione di Fiorello. Sabato 8, invece, sarà la volta della serata conclusiva del Festival, durante la quale ci sarà l'attesa proclamazione del vincitore Big di quest'anno. Due serate attesissime dal pubblico, che vedranno protagonisti anche tanti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica: dalla Clerici a Gianna Nannini passando per Christian De Sica.

Sanremo, le anticipazioni della quarta e quinta serata: sul palco anche Antonella Clerici

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla quarta serata del Festival di Sanremo 2020 rivelano che torneranno ad esibirsi i 24 Big in gara per far riascoltare al pubblico da casa i loro brani. Occhi puntati anche sulla finalissima delle Giovani Proposte: nel corso della diretta del 7 febbraio verrà proclamato il vincitore assoluto delle nuove proposte.

Per quanto riguarda gli ospiti della quarta serata, invece, vi anticipiamo che torneranno sul palco Tiziano Ferro e Fiorello, ma salirà anche Antonella Clerici, che nel 2010 ha condotto in solitaria un Festival di successo.

E poi ancora si canterà con la musica di Gianna Nannini, Ghali, Dua Lipa e Johnny Dorelli.

Sabato 8 febbraio, invece, sarà la volta della finalissima del Festival di Sanremo 2020: le anticipazioni rivelano che i Big torneranno ad esibirsi e al termine della gara verrà proclamato il trionfatore assoluto di questa 70esima edizione. Sul palco torneranno anche Diletta Leotta e Sabrina Salerno. Per gli ospiti, invece, confermata la presenza del cast del film 'La mia banda suona il pop' di Fausto Brizzi con protagonisti Christian De Sica, Massimo Ghini, Diego Abatantuono e Angela Finocchiaro.

Ascolti da record per il 70° Festival di Sanremo condotto da Amadeus

Un Festival che sta ottenendo dei risultati d'ascolto a dir poco strepitosi: dopo l'esordio al 52% di share, Amadeus ha migliorato ancora di più il risultato ed è arrivato a toccare il 53% di share nel corso della seconda serata. Numeri a dir poco clamorosi per la kermesse musicale, che continua ad essere uno degli appuntamenti più amati e seguiti dal pubblico della televisione generalista italiana.

Ma gli appuntamenti con il Festival di Sanremo non termineranno sabato sera, visto che domenica 9 febbraio a partire dalle ore 14 andrà in onda un lungo speciale di Domenica In, condotto da Mara Venier dal Teatro Ariston, durante il quale saliranno sul palco tutti gli artisti di questa edizione, pronti a cantare nuovamente i loro brani e a rispondere alle domande di critici musicali, giornalisti ed opinionisti.