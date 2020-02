Prosegue l'appuntamento con la fortunata e longeva fiction italiana 'Il Paradiso delle Signore' 4. Le anticipazioni degli imminenti episodi, in onda su Rai 1 da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio 2020, ci raccontano che ci saranno molteplici novità ed inaspettati colpi di scena che stravolgeranno le vite dei protagonisti. Infatti, Silvia Cattaneo confesserà al marito Luciano che lo scrittore Federico non è suo figlio. Inoltre, il giovane Rocco Amato tenterà di avvicinarsi alla bella Marina (Ludovica Coscione).

Infine, Salvatore prenderà la decisione di abbandonare Milano per andare in Germania.

Trame 'Il Paradiso delle Signore': il Cattaneo prova a reagire

Gli spoiler delle prossime puntate de 'Il Paradiso delle Signore', in onda fino al 14 febbraio 2020 sulla rete Rai, svelano che il direttore Conti e Marta vorranno organizzare una festa di San Valentino alla grande boutique.

Nel frattempo, il Cattaneo mostrerà segni di forza e di miglioramento dopo l'esito negativo dell'operazione al quale si è sottoposto.

In seguito, l'imprenditore Vittorio e la moglie inviteranno l'uomo a collaborare con la loro attività ed anche la Contessa di Sant'Erasmo. Infine, Roberta sarà molto contenta di vedere Federico (Alessandro Fella) più rasserenato.

Il ragioniere scopre la verità

Prossimamente, Adelaide si congratulerà con la famiglia Cattaneo per la spiccata intelligenza del giovane.

Per questa ragione, la madre dell'ex-militare inizierà ad avere i primi sensi di colpa, dopo esser venuta a conoscenza del fatto che il suo erede non è figlio biologico del marito.

Tale scoperta stravolgerà la sua vita e Luciano (Giorgio Lupano) noterà immediatamente il particolare umore della donna. Egli deciderà di organizzare una romantica cena in onore della 'Festa degli Innamorati' con la speranza di risollevare, invano, il morale dell'amata.

Silvia, schiacciata dai rimorsi di coscienza, deciderà di scrivere una lettera al ragioniere, al fine di rivelargli il misterioso segreto.

Invece, Ennio, un caro amico del Conti, instaurerà subito un forte legame con la Calligaris (Enrica Pintore).

L'Amato abbandona l'Italia

Rocco Amato inizierà a corteggiare Marina, ma Irene tenterà di impedire l'approccio tra i due. L'uomo, quindi. trascorrerà una serata con Irene dopo la delusione della sua amata Venere.

La signora Agnese comincerà a preoccuparsi, poiché scoprirà che il coniuge Giuseppe è in galera. Perciò, Salvatore deciderà di andare in Germania, al fine di ritrovare il padre, mentre la sarta prenderà le distanze dal Ferraris. Infine, Gabriella (Ilaria Rossi), in assenza del fidanzato, fingerà di essere la compagna di Cosimo, poiché vuole rallegrare la mamma Delfina, la quale soffre di Alzheimer.