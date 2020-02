Valletta d’eccezione per Amadeus in occasione della serata dedicata alle cover, la terza della settantesima edizione del Festival di Sanremo. C’era attesa, in particolare, per la performance di Georgina Rodriguez, sensuale modella e compagna di Cristiano Ronaldo. Quest’ultimo era in prima fila all’Ariston, in compagnia dell’amico Miguel Paixao, quando la ventiseienne ha fatto il suo ingresso con un abito in stile sirena realizzato per l’occasione da Alessandra Rinaudo per Atelier Pronovias. La sudamericana si è resa subito protagonista di un siparietto calcistico con Amadeus.

Il conduttore si è presentato con una maglia double face sotto la giacca e, dopo aver incassato il gradimento di Georgina per i colori bianconeri, ha manifestato la sua fede interista mostrando la numero 9 nerazzurra di Lukaku.

Subito dopo il primo momento d’imbarazzo per la Rodriguez che prima ha avuto un’incertezza al momento dell’annuncio del brano 'Vacanze Romane' e poi ha storpiato il nome di Marco Masini che è diventato Masani. “Lui è tifoso della Fiorentina” - ha riferito il conduttore. Gaffe ripetuta in seguito con Amedeo Minghi dopo aver incassato gli applausi per un tango bollente.

Georgina Rodriguez, il siparietto con Amadeus nel segno della rivalità Juve-Inter

Battute e ironia sulla rivalità Juve-Inter hanno caratterizzato l’esibizione di Georgina Rodriguez a Sanremo 2020. Quest’ultima ha donato un gagliardetto speciale ad Amadeus per rispondere alla sua precedente provocazione. La modella l’ha scambiato con quello con il logo di Sanremo. “Che bel gesto, Georgina mi ha donato il gagliardetto dell’Inter”.

A questo punto la sudamericana ha tolto l’adesivo che, in realtà, nascondeva lo stemma della Juventus. Il conduttore ha coinvolto nelle gag anche Cristiano Ronaldo che l’ha spiazzato regalandogli l’ambitissima maglia numero 7 bianconera. “I campioni sono di tutti” - ha affermato Amadeus nel commentare il gesto dell’attaccante portoghese.

La modella bacia Cristiano Ronaldo dopo il sensuale tango: 'Un momento magico'

Nel corso della serata Georgina Rodriguez, ex ballerina classica, ha sorpreso tutti cimentandosi in un passionale tango. La ventiseienne ha messo in mostra la sua sensualità sotto gli occhi di un CR7 che ha osservato con attenzione le sue evoluzioni con il corpo di ballo.

“Per me che sono argentina è stato un momento magico anche perché è la prima volta che ballo il tango. A casa Cris mi ha aiutato molto” - ha spiegato la modella che ha regalato all’attaccante della Juventus i fiori di Sanremo che le aveva appena consegnato Amadeus e, prima di tornare sul palco, ha salutato il partner con un dolce bacio.

La performance di Georgina ha diviso il pubblico ‘social’ del Festival che ha, invece, promosso a pieni voti la conduttrice albanese Alketa Vejsiu.