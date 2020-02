Continuano inesorabili gli episodi di "Tempesta d'amore", la soap opera tedesca approdata in Italia nel 2007 e trasmessa ogni giorno su Rete 4. Le anticipazioni relative agli episodi che andranno in onda la prima settimana di marzo, da domenica 1° a sabato 7, rivelano tanti colpi di scena che intratterranno i più fedeli telespettatori della soap. Fra questi, le gravi condizioni di salute di Christoph, il quale si trova in ospedale in stato vegetativo, la sofferenza di Valentina per essere in prigione, il primo appuntamento di Jessica ed Henry e la scoperta di Denise delle malefatte della sorella.

"Tempesta d'amore" va in onda tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 18:45. È possibile rivedere gli episodi della soap in streaming su Mediaset Play nella sezione dedicata.

Christoph è in stato vegetativo

Gli accertamenti medici confermano che Christoph è in stato vegetativo e Annabelle accusa Denise delle gravi condizioni del padre. Henry e Jessica escono per la prima volta insieme ma, dovendosi quest'ultima occupare della piccola Luna, ad un certo punto deve interrompere la serata. Mentre Natasha crede che André ami Linda, quest'ultima accusa Werner dicendogli che se Christoph si trova in quelle condizioni è solo colpa della sua famiglia.

Valentina è ancora in carcere ma, nonostante questo, si mostra coraggiosa. I suoi genitori, percependo la sofferenza della figlia, le promettono di fare il possibile per tirarla presto fuori dalla prigione. Denise crede che il padre possa comunicare, pertanto chiede a tutta la famiglia di riunirsi attorno al malato. È proprio in quel momento però che Christoph non reagisce più agli stimoli.

Annabelle chiede perdono al padre

Il Konopka chiede alla Baumgartner di aiutarlo a realizzare una torta nuziale. Linda accetta volentieri, dando in tal modo buca al Saalfeld. È in questa occasione che Linda ed André si avvicinano molto. Frattanto, Annabelle è in ansia: la ragazza crede che il padre possa aver capito di essere stata lei ad entrare con una siringa nella sua stanza di ospedale al fine di non farlo svegliare, pertanto, in lacrime gli chiede perdono sperando che l'uomo possa sentirla.

Michael si serve di una lavagnetta con delle lettere per poter comunicare con Christoph. Denise, venuta a sapere dei miglioramenti del genitore, si reca subito in ospedale. Mentre la Baumgartner crede che il Konopka l'abbia coinvolta in cucina al fine di passare del tempo con lei, Werner comincia a flirtare con la donna. Fabien, dietro consiglio di Michael, cerca di tirare su il morale di Valentina. Intanto, Denise, rimane scioccata dopo essere venuta a conoscenza dei crimini di Isabelle.