Lunedì 2 marzo 2020 andrà in onda su Rai1 l'ultima puntata della fiction L'amica geniale 2- storia del nuovo cognome. La fiction ha tenuto incollati agli schermi milioni di spettatori italiani. L'amica geniale ha ottenuto un record di ascolti pari al 29,3%. L'amica geniale è l'adattamento della saga letteraria di Elena Ferrante. Le Anticipazioni Tv dell'ultima puntata preannunciano che Bruno deciderà di dichiarare il suo amore alla bella e giovane Elena. Nel frattempo, Lenù deciderà di trasferirsi a Pisa per frequentare l'Università della città.

L'amica geniale-storia di un nuovo cognome: Elena respingerà Bruno

Nell'ultimo episodio della fiction L'amica geniale le storie dei personaggi si intrecceranno maggiormente tra loro. Le nuove trame delle puntate in onda su Rai1 lunedì sera alle 21:20, rivelano che Pinuccia si innamorerà di Bruno, uomo molto diverso rispetto al suo violento marito. L'uomo si dichiarerà ad Elena che, innamorata di Nino, respingerà Bruno. Nel frattempo, Lenù sarà colta da una notizia tanto inaspettata quanto dolora; la sua amica Lila le confesserà che si è baciata con Nino.

Inizialmente, Lenù non mostrerà nessuna reazione ma in seguito scoppierà in un pianto liberatorio e disperato. Dopo essersi tolta questo peso e aver confessato tutto, Lila si farà trascinare dalla relazione di Nino e deciderà di interrompere il matrimonio con suo marito Stefano. Intanto, per scappare da tutta questa situazione, Elena deciderà di trasferirsi a Pisa per studiare all'Università della città.

Lenù cambierà profondamente dopo il suo trasferimento nella nuova città. La ragazza diventerà molto più raffinata ed espansiva. Inoltre in questa meravigliosa città, ella troverà l'amore. L'interessato è il giovane Franco Mari, ragazzo toscano di buona famiglia. La stessa deciderà di tornare a Pasqua e al suo ritornerà si troverà di fronte la sua amica Lila con un umore molto diverso. Infatti, l'amica ha paura che Stefano veda i suoi diari e per questo motivo decide di cederli ad Elena.

Quest'ultima approfitterà del gesto dell'amica per leggere i contenuti del piccolo [VIDEO] oggetto e da qui capirà il significato di molti atteggiamenti della fidata amica.

L'amica geniale 2: Lenù si laureerà con il massimo dei voti

La fiction L'amica geniale 2 si concluderà con la seconda parte dell'episodio intitolato "La fata blu". Le anticipazione della fiction svelano che Elena riuscirà a prendere la laurea ottenendo il massimo dei voti. Dopo aver conseguito questo traguardo importante, la ragazza deciderà di scrivere un articolo. In seguito, la stessa tornerà a Napoli. Nella sua città natale troverà la sua vecchia amica Lila completamente cambiata.

In questo modo si concluderà la seconda stagione della famosissimi fiction italiana L'amica geniale.