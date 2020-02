Tempesta d'amore, la soap opera in onda su Rete 4, presto stupirà i propri telespettatori con delle succulenti novità: Valentina ricorderà che è stata lei a investire l'albergatore Christoph Saalfed, mentre il padre Robert si dichiarerà colpevole e si consegnerà alla polizia per il delitto tentato dell'uomo. Nel frattempo la perfida Annabelle continuerà a tramare contro la sorella nel tentativo di bloccare l’operazione di Christoph.

Anticipazioni Tempesta d'amore: Valentina ricorda di aver investito Christoph

Durante le prossime puntate di Tempesta d'amore, Robert confesserà a Eva la volontà di voler distruggere l'ultima prova che incastrerebbe Valentina, in merito al delitto attentato di Christoph. Inizialmente l'uomo riuscirà nel suo intento, ma successivamente si ritroverà di fronte alla polizia. A questo punto non avrà altra scelta. se non quella di costituirsi alle forze dell'ordine, dichiarandosi colpevole e lasciando a Eva il compito di spiegare alla giovane figlia quanto accaduto.

Eva si sentirà in colpa nei confronti dell'albergatore e a questo si aggiungerà il rischio che suo marito Robert finisca in carcere, per questo vorrebbe raccontare tutta la verità a Valentina. Il marito, però, si opporrà e tra i due scoppierà una violenta lite che verrà interrotta dall'improvviso arrivo della diretta interessata. Eva avrà un malore, per questo Valentina si ritroverà ad accompagnarla in ospedale in macchina.

Alla guida rivivrà un ricordo: ricorderà di essere stata lei a investire l'uomo e nonostante Joshua e Robert tentino invano di calmare la giovane Saalfed, lei prenderà una decisione d'istinto.

Spoiler Tempesta d'amore: Denise decisa a far operare Cristoph

La perfida Annabelle mostrerà a Boris e Denise un nuovo referto medico che impedirebbe l'operazione molto rischiosa di Christoph. Nel mentre Joshua e Denise soffriranno molto la loro separazione, ma il ragazzo sarà troppo spaventato per la sorte che spetta alla sorellina, al punto di confessare tutta la verità sull'incidente occorso al padre di lei.

Quando però la notizia dell'arresto di Robert verrò divulgata in tutto il Fürstenhof, Denise rimarrà sconvolta e metterà il giovane ai ferri corti: Winter cederà e racconterà tutta la verità. In seguito Denise chiederà aiuto alla zia Linda contro Annabelle e anche Robert e Joshua studieranno un piano per impedire alla donna di creare ulteriore male e sofferenze. La zia tenterà di fare da mediatrice tra le sorelle, ma si riveleranno due persone per niente compatibili. Denise, decisa nel suo intento di far operare Christoph, tenterà di mettere mano alla pratica che consente alla sorella di prendere decisioni mediche sul padre.