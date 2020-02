Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera tedesca "Tempesta D'amore", ambientata in un hotel di lusso della Baviera dei giorni nostri. Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda dal 23 al 29 febbraio, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 19.30. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul triangolo formato da Henry, Franzi e Jessica, sulla decisione di Valentina di costituirsi, sull'operazione di Christoph e sulle difficoltà di Paul di accettare la morte di Romy.

Valentina ricorderà l'incidente

Le anticipazioni di "Tempesta d'amore" ci segnalano che Eva sarà stanca di mentire a Valentina e vorrebbe raccontarle tutto ciò che successe realmente a Christoph il giorno che fu investito. Proprio in quel frangente però, la donna si sentirà male e sarà soccorsa dalla figlia che deciderà di portarla di corsa in ospedale con la loro auto. Appena salita in macchina, Valentina avrà un vero e proprio déjà vu dove ricorderà tutto ciò che successe quando investì Christoph e non lo soccorse.

Dopo non essere riuscita ad impedire l'operazione di Christoph, Annabelle ordirà un nuovo piano per zittire per sempre il Saalfeld. Franzi si renderà conto che Jessica ha sabotato il succo di mela che lei aveva preparato per Henry. Linda chiederà ad André di cucinare una torta per lei, rimanendo però delusa dal risultato. A quel punto lo chef, punto sul vivo, sfiderà la donna in una vera e propria gara culinaria.

Valentina fuggirà nel bosco quando Robert, Eva e Joshua le impediranno di costituirsi. Henry si recherà ad una serata di balli con Franzi, nonostante Jessica gli abbia fatto credere di essersi fatta male ad un piede.

Franci ritroverà Valentina

Dopo essere fuggita nel bosco, Valentina vagherà senza meta fino ad essere ritrovata da Franzi. Jessica si lascerà prenderà dallo sconforto e si convincerà che Henry sia interessato a Franzi e non a lei.

Subito dopo la fine dell'operazione di Christoph, Annabelle entrerà di nascosto nella sua stanza d'ospedale e gli inietterà un misterioso composto con una siringa per impedirgli di svegliarsi. Robert, Werner ed Eva non riusciranno ad impedire che Valentina venga condotta in carcere dopo essersi costituita, mentre Paul si arrabbierà moltissimo con Lucy quando si renderà conto che la donna ha tolto le cose di Romy dal suo appartamento. Dopo aver saputo che Jessica è innamorata di lui, Henry si recherà nel suo salone di bellezza per farsi fare una maschera per il viso.

Joshua cercherà di far capire a Paul che Lucy ha portato via le cose di Romy soltanto per aiutarlo a superare il lutto per la perdita della moglie.

Christoph faticherà a riprendersi dopo l'operazione, facendo nascere molti dubbi in Michael. Robert offrirà a Franzi un lavoro al Furstenhof per ringraziarla di aver ritrovato Valentina. La maschera del viso che Jessica applicherà a Henry gli provocherà una vistosa eruzione cutanea che potrebbe impedirgli di recarsi ad un appuntamento con il sindaco.