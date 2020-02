Sara Affi Fella, una ex tronista di Uomini e donne, che ha finalmente ritrovato la serenità e la pace dopo aver trascorso un periodo buio, pare che ora stia aspettando la “cicogna”. Già perché in seguito a quanto era accaduto nel dating-show di Canale 5 (circa un anno fa), Sara è stata costretta a prendersi una pausa sia dai social network che dai programmi televisivi.

Ora però, dopo essere tornata da qualche mese anche su Instagram, la ragazza ha finalmente ritrovato se stessa, il suo sorriso, ma anche l’amore.

Sara Affi Fella, da circa un anno, è fidanzata con il calciatore Francesco Fedato. Pare che il loro amore sia molto forte e stabile tanto che i due ragazzi hanno anche pensato di allargare la famiglia. Sara non ha mai negato ai suoi fan di volere un giorno diventare madre: oggi pare che questo giorno sia arrivato. Nella giornata di ieri pomeriggio, sul suo profilo Instagram, Sara ha pubblicato una fotografia molto romantica, dove ha dichiarato il suo amore per Francesco.

Su Instagram la foto che ha insospettito i fan di Sara

In questa foto pubblicata, la ex tronista di Uomini e Donne, appare circondata da numerosi palloncini a forma di cuore e da un grande peluche a forma di orso. Si intravede però anche un pancino sospetto. Ad ora non sono arrivate smentite dalla diretta interessata, che al contrario ha lasciato i suoi fan con il fiato sospeso. Questa volta, inoltre, a rincarare la dose accentuando così la possibilità che Sara Affi Fella sia incinta, ci ha pensato l’influencer Deianira Marzano.

Deianira , infatti, nelle sue Instagram Stories, ha detto di essere convinta che la ragazza aspetti un figlio. Secondo la Marzano, proprio la gravidanza, sarebbe stata la causa del rifiuto della Affi Fella a essere una delle concorrenti del programma “ L’Isola dei Famosi”.

Sara avrebbe rinunciato all’Isola dei Famosi

I rumors, in questi giorni, sui papabili concorrenti del programma “di sopravvivenza e di avventura”, intitolato appunto “L’Isola dei Famosi”, sono moltissimi.

Proprio uno di questi sarebbe, che Sara Affi Fella, sarebbe stata una delle protagoniste a sbarcare in Honduras nella prossima stagione. Per il momento non ci sono notizie concrete in merito alla data d’inizio o tanto meno in relazione ai concorrenti. Ad ogni modo, pare che la giovane avrebbe dovuto rinunciare alla possibilità di tornare in Tv, dopo aver partecipato a “Temptetion Island” e “Uomini e Donne”, proprio a causa di una sua ipotetica gravidanza. Fino ad ora, Sara non ha ne smentito ne ha confermato la notizia, ma al contrario ha deciso di ignorare le varie domande dei suoi fan. In queste ore, infatti, l'influencer si sta limitando solo a mostrare contenuti nei quali appare felice e spensierata insieme al suo fidanzato Francesco Fedato.