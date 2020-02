Oggi 27 febbraio, su Canale 5, a partire dalle 14:45, andrà in onda il terzo appuntamento settimanale dedicato al Trono Over di Uomini e donne e dove si riprenderà dalla discussione lasciata in sospeso nella puntata scorsa tra Massimiliano e Valentina M. Il cavaliere come noto, ha fatto un passo indietro e sembra disposto a voler conoscere altre dame. Sarà l'altra Valentina a tentare di mettere in guardia la sua omonima, mentre Armando cercherà di far ragionare Massimiliano. Nella nuova puntata di U&D spazio anche a Barbara De Santi e al suo corteggiatore Michele e ad Antonella e Marco, con quest'ultimo che farà una confessione che lascerà a bocca aperta persino Maria De Filippi.

Anticipazioni U&D, Massimiliano e Valentina M. discutono ancora

La puntata di U&D di oggi 27 febbraio riprenderà dalla discussione in atto tra Massimiliano e Valentina M., al centro dello studio di Maria De Filippi per raccontare come sta proseguendo la loro frequentazione. Come noto, il cavaliere nella scorsa puntata, ha manifestato il desiderio di conoscere anche altre dame mentre Valentina non ha nascosto il suo disappunto per la scelta del suo corteggiatore. Da qui infatti, partirà una discussione che andrà avanti anche nell'appuntamento odierno dove, la stessa conduttrice, informerà Massimiliano che dietro le quinte vi è una signora giunta per conoscerlo.

Tina interviene per difendere Barbara nella puntata odierna di U&D

Stando alle anticipazioni riportate sul sito 'Witty tv, sarà Valentina Autiero ad intervenire nella discussione tra Massimiliano e la sua omonima, invitando la donna ad alzarsi dalla sedia mentre Armando cercherà di far tornare sui suoi passi Massimiliano dicendogli che, con il suo atteggiamento, rischia di perdere una donna che sembra tenere veramente a lui.

In attesa di scoprire cosa decideranno di fare Massimiliano e Valentina M, al centro dello studio di U&D siederà Barbara De Santi, che racconterà come sta proseguendo la sua conoscenza con Michele. Dalle anticipazioni emerge che la dama verrà attaccata da una signora del pubblico e, in questo caso, sarà Tina Cipollari ad intervenire in difesa della De Santi.

Spoiler U&D del 27 febbraio: Antonella e Marco, lui confessa di avere un costume da Batman

Nell'appuntamento di U&D di oggi 27 febbraio, spazio anche ad Antonella la quale, dopo aver chiuso con Jean Pierre, ha cominciato una conoscenza con un nuovo cavaliere Marco. Da quanto si apprende, proprio quest'ultimo farà una rivelazione che farà sorridere il pubblico e la stessa Maria De Filippi. L'uomo infatti confesserà non solo di dormire completamente nudo ma di avere a casa un costume da Batman. Una confessione che lascerà a bocca aperta anche il pubblico di U&D presente in studio.

Per conoscere ulteriori novità in merito a quanto accadrà nella nuova puntata di Uomini e donne, non resta che sintonizzarsi su Canale 5, a partire dalle 14.45.