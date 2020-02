Dopo la pausa invernale, questa sera andrà in onda in prima serata su Fox in Italia la nona puntata della decima stagione di The Walkind Dead, la Serie TV americana basata sull'omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman. Invece negli Stati Uniti l'episodio, il cui titolo è 'Squeeze' (in italiano invece si intitolerà 'La grotta'), è andato in onda questa notte sulla rete statunitense via cavo AMC.

Nell'episodio 10x08 avevamo lasciato i nostri protagonisti intrappolati in una caverna nella quale Alpha, la leader dei Sussurratori, era riuscita ad attirarli con l'inganno.

In particolare, oltre a Daryl, Jerry e gli altri, anche Carol (che si era allontana dagli amici per mettere le mani sulla madre di Lydia) verrà catturata. Infatti il piano di vendetta della donna andrà storto, però Daryl riuscirà a trovare un modo per sfuggire dalle grinfie dell'orda di zombie, cioè arrampicarsi sulle pietre della caverna. Così grazie a questo stratagemma riusciranno tutti a trovare la salvezza.

Successivamente, una volta che riusciranno a scampare dal pericolo, il personaggio interpretato da Norman Reedus rimprovererà Carol per il suo comportamento.

La donna spiegherà al suo migliore amico che avrebbe voluto catturare Alpha e farle implorare perdono per la morte di suo figlio e infine l'avrebbe uccisa. Però, Daryl ricorderà a Carol che il loro scopo non è il desiderio di vendetta, ma combattere per il proprio futuro. Dopo queste parole, il rapporto tra i due si ricucirà.

Negan riferirà ad Alpha che Gamma non è più fedele

Nel frattempo, Alpha riferirà ai suoi uomini che dovranno pensare ad un nuovo modo per usare l'orda, visto e considerato che Daryl, Carol e gli altri l'hanno individuata alla caverna.

Intanto, Negan dirà alla leader dei Sussurratori che Gamma non è più tanto fedele a lei. Nonostante ciò, la madre di Lydia respingerà le accuse dell'ex capo dei Salvatori e lo rimetterà al suo posto.

Poco dopo i nostri eroi troveranno una freccia che sembrerebbe indicare l'uscita dalla caverna, ma invece la scelta di seguirla si rivelerà sbagliata e si ritroveranno in un tunnel stretto, in cui Jerry verrà bloccato e si farà prendere dal panico.

Anche in questo caso, Daryl sarà fondamentale per liberare l'amico da questa situazione di paura. Purtroppo però, il braccio destro di Ezekiel verrà morso dagli zombie, da capire se solo su uno stivale o anche nella carne.

La caverna franerà e alcuni di loro rimarranno bloccati

Intanto Alpha sarà ormai preda dei dubbi suscitatile dalla sua conversazione con Negan. La donna chiederà a Beta notizie del suo secondo braccio destro e scoprirà che Gamma non è mai arrivata al confine dell’accampamento, come invece lei gli aveva richiesto. La donna deciderà di inviare Beta a cercare di riportare la donna da lei, e nel frattempo porterà Negan lontano dalla radura e lo farà spogliare completamente.

Successivamente, Alpha arriverà alle sue spalle, nuda anche lei e lo sedurrà e proverà a fare l'amore con l'ex leader dei Salvatori.

Invece, la freccia della caverna condurrà i protagonisti vicino a delle casse di dinamite, che Magna vorrebbe usare per ritornare a casa e fare pace con la sua donna. Carol farà ancora una volta di testa sua, porterà con sé la dinamite, ma Daryl la raggiungerà e la fermerà per evitare che possa morire. Nonostante ciò, uno dei candelotti cadrà e provocherà una grande esplosione, che bloccherà alcuni di loro all'interno della caverna. Fra questi Magna e Connie, mentre Daryl resterà con Carol.

E infine, questi ultimi inviteranno chi può tornare a casa, di avvertire che l'orda è stata rintracciata.