Grosso colpo di scena durante la registrazione del trono over di Uomini e donne che ha avuto luogo domenica 23 febbraio. Se vi è stato un momento romantico dedicato a Ida e Riccardo che hanno comunicato di aver superato l'ennesima crisi, i toni si sono infuocati con Armando Incarnato. Il cavaliere ha accusato Veronica di avere una relazione fuori dagli studi, tanto da portare la donna a piangere. A questo punto, la conduttrice è dovuta intervenire invitando in modo abbastanza deciso Armando a smetterla di comportarsi sempre allo stesso modo con tutte le donne che frequenta.

La De Filippi si è alterata tanto da chiudere in anticipo la registrazione.

Ida e Riccardo tornano in coppia al trono over

La registrazione del 23 febbraio del trono over è stata ad alta tensione. Come ci racconta IlVicolodelleNews, si è partiti come al solito da Gemma che ha incontrato alcuni degli uomini con cui ha avuto a che fare durante gli anni in cui è stata in trasmissione, confrontandosi con ognuno di loro circa i momenti intimi vissuti insieme. Dopo il siparietto dedicato alla dama torinese è stato il momento di Valentina Autieri: con nessuno dei due cavalieri giunti per lei è andata bene, ma la donna si è detta favorevole a conoscere Andrea, giunto in trasmissione per Veronica.

Marcello ed Anna Maria hanno raccontato come va lo loro storia, a cui gli opinionisti credono poco, ma in questo frangente il cavaliere ha dovuto chiedere alla dama di coprirsi di più poiché il suo vestito la lasciava un po' troppo scoperta. È stato dedicato uno spazio anche a Ida e Riccardo: i due hanno raccontato che hanno avuto una grossa crisi, a quanto pare sempre legata al fatto che la Platano si senta poco desiderata.

Adesso i due sembrerebbero aver risolto i loro i loro problemi. La coppia si è concessa un romantico ballo con tanto di baci a centro studio. Ma dopo un momento così bello è successo qualcosa di molto forte.

Maria De Filippi contro Armando del trono over

Veronica si è accomodata al centro dello studio e ha detto di non aver feeling con Andrea, il ragazzo giunto per lei che adesso è entrato nelle grazie di Valentina.

Durante la registrazione si è scoperto che il ragazzo ha conoscenze in comune con Armando Incarnato il quale, tirato in causa, non ha perso occasione per scagliarsi contro Veronica, accusandola di avere una relazione con qualcuno che non fa parte del parterre maschile e che sarebbe addirittura un uomo impegnato. La donna, di fronte a queste accuse, è scoppiata in lacrime.

Gli opinionisti hanno difeso Veronica che si è sentita accusata ingiustamente e anche Maria De Filippi ha voluto dire la sua. La conduttrice si è scagliata inaspettatamente contro il cavaliere, chiedendogli con veemenza di smetterla di esagerare con tutte le donne con cui ha a che fare, visto che prima o poi tutte coloro che lo frequentano finiscono in lacrime.

La De Filippi si è alterata così tanto da chiudere in anticipo la registrazione, che avrebbe dovuto durare almeno un'altra ora, senza sentire la replica di Armando.

Armando potrebbe non tornare in trasmissione

Armando Incarnato verrà invitato alle nuove registrazioni del programma o verrà escluso dal programma? Rare volte Maria De Filippi si è scagliata contro i suoi ospiti e certamente ogni volta che è successo le persone accusate di essere poco corrette non sono più tornate in trasmissione. Vedremo durante la prossima registrazione cosa accadrà.