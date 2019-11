Domenica 24 novembre è andata in onda in prima serata negli Stati Uniti l'ottava puntata della decima stagione di The Walking Dead, come sempre dalla rete americana AMC. L'ottavo episodio della serie televisiva è stato poi trasmesso ieri sera in Italia da Fox. Poco dopo la messa in onda della puntata di metà stagione la rete televisiva americana ha rilasciato un promo della 10x09 di TWD: quest'ultima andrà in onda il 23 febbraio 2020 negli Usa e il 24 febbraio 2020 in Italia.

La seconda parte della decima stagione della serie televisiva ispirata agli omonimi fumetti creati da Robert Kirkman sarà composta da altri otto episodi e quasi sicuramente metterà fine alla guerra contro i Sussurratori guidati da Alpha.

The Walking Dead 10x09: Gamma proporrà un accordo a padre Gabriel

Secondo le ultime anticipazioni, nella nona puntata della decima stagione di The Walking Dead ci sarà un probabile bacio tra Rosita e Eugene e scopriremo anche quali saranno le sorti di Michonne.

Quest'ultima si è avventurata con la new entry Virgil verso l'isoletta dove vive quest'ultimo, con l'obiettivo di prendere tutte le armi necessarie per sconfiggere Alpha e la sua orda di zombie. Nel frattempo ci saranno alcuni personaggi che saranno bloccati nell'imboscata architettata dalla leader del gruppo dei Sussurratori. In particolare Daryl, Carol, Aaron e tanti altri saranno in grave pericolo e dovranno cercare di salvarsi da un'orda di vaganti intorno a loro.

Questi zombie sono stata preparati da tempo da Alpha, ma il colpo di scena è che a spingere i protagonisti contro gli zombie è stata Gamma con il suo crudele piano. Poi vedremo che quest'ultima, il cui vero nome è Mary, andrà ad Alexandria a proporre un accordo a Padre Gabriel che probabilmente potrebbe salvare la vita agli amici in trappola.

Ezekiel potrebbe presto lasciare TWD a causa della sua malattia

Nei prossimi episodi in onda ad inizio 2020 resterà da vedere cosa sceglierà di fare l'ex religioso e soprattutto scopriremo se Daryl, Carol e gli altri riusciranno a salvarsi.

Intanto, sembrerebbe essere proprio Ezekiel il prossimo a lasciare The Walking Dead: l'ex leader del Regno non ha ancora svelato alla sua ex moglie che ha un tumore alla tiroide, malattia che nel mondo post-apocalittico non è curabile in alcuna maniera. Tuttavia secondo le ultime immagini trasmesse dal promo della 10x09 di TWD, tra Ezekiel e Carol ci potrebbe essere un riavvicineranno e i due potrebbero anche trascorrere una notte insieme, forse la loro ultima notte d'amore.

Inoltre, sempre secondo gli ultimi spoiler, ci potrebbe essere l'imminente ritorno per qualche istante del personaggio di Maggie, interpretato dall'attrice Lauren Cohan. Quest'ultima già è stata invece confermata per l'undicesima stagione di The Walking Dead.