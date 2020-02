Sta per terminare "Come una madre", la serie televisiva con protagonista la bellissima ed empatica attrice spagnola Vanessa Incontra e trasmessa in prima serata su Rai 1 da domenica 3 febbraio. Le anticipazioni della terza ed ultima puntata della fiction, che andrà in onda domenica 16 febbraio, svelano non pochi colpi di scena che intratterranno i telespettatori e i fan della Serie TV. Fra questi, l'incontro di Angela e i bambini con un uomo misterioso che li trarrà in aiuto e la scoperta di un vecchio segreto di famiglia che cambierà il destino di Angela, Bruno e Valentina.

L'ultima puntata di "Come una madre" sarà trasmessa su Rai 1 domenica 16 febbraio dopo i Soliti ignoti a partire dalle ore 21:25. Le repliche della fiction, che con sole due puntate ha già riscosso un enorme successo raggiungendo un altissimo share, possono essere riviste in streaming su Rai Play nella sezione dedicata. Questa piattaforma consente, infatti, di recuperare tutti i programmi già trasmessi in televisione e di guardarli in diretta oppure on demand.

Angela e i piccoli Bruno e Valentina vengono aiutati da un uomo misterioso

La Graziani e i piccoli Bruno e Valentina ricevono aiuto da un uomo alquanto enigmatico, il quale trova loro un rifugio non soltanto sicuro, ma anche abbastanza confortevole. Nonostante ciò, sembra impossibile che i tre se la possano cavare, anzi Angela è convinta che per loro sia la fine. Ma quando la donna è vicina all'ultimo scontro con tutte le persone che sono alla ricerca sua e dei piccoli, salta improvvisamente fuori un segreto appartenente alla famiglia di Bruno e Valentina, rimasto nascosto per molto tempo.

Per la Graziani e i bambini è arrivato, dunque, il momento di far venire a galla la verità rimasta celata per anni e di fronteggiarla.

La seconda puntata di domenica 10 febbraio

Angela e i piccoli Bruno e Valentina raggiungono Roma. La donna, infatti, dopo la morte del figlio in un tragico incidente, vuole a tutti i costi mettere al sicuro i figli di Elena, una sua vicina di casa recentemente uccisa.

La Graziani si trova così a ricoprire di nuovo il ruolo materno. Ma Angela, oltre che dalla persona che ha ucciso la madre dei bambini, fugge anche dai Servizi Segreti, che pensano sia proprio lei l'autrice dell'omicidio. Arrivati nella capitale grazie ad un aiuto del tutto inatteso, la Graziani racconta a Bruno e Valentina la tragica morte della loro mamma e li rassicura dicendogli che sarà lei a prendersi cura di loro e che farà di tutto, affinché non possa ma accadergli nulla di male. Nel frattempo, gli inseguitori di Angela e i bambini sembrano non voler desistere e continuano senza sosta le ricerche dei tre.