Una nuova settimana densa di emozioni attende i telespettatori di Beautiful, che nelle puntate in onda dal 17 al 23 febbraio, vedranno Zoe tirarsi indietro nel momento in cui vedrà Steffy insieme alla figlia adottiva Phoebe. La Buckingham quindi, deciderà di mantenere Il Segreto di Reese, non svelando a nessuno che Beth in realtà è viva. Intanto Bill si starà riavvicinando a Katie e cercherà di recuperare anche il rapporto con Wyatt, assecondando il suo desiderio di rilanciare la Spectra Fashion.

Hope invece, farà fatica a superare il lutto per la perdita di Beth e arriverà a spingere Liam tra le braccia dell'ex moglie Steffy.

Anticipazioni Beautiful: Zoe non trova il coraggio di rivelare la verità su Phoebe a Steffy

Da domenica 17 febbraio, su Canale 5, andranno in onda nuove appassionanti puntate di Beautiful e che vedrà, ancora una volta, al centro dell'attenzione la vicenda legata all'adozione della piccola Phoebe. Dopo aver scoperto che Reese ha sottratto Beth alla madre Hope spacciandola per Phoebe, Zoe vorrà raccontare tutto a Steffy.

La modella però, giunta a Malibù insieme a Xander, non troverà il coraggio di confessarle che la neonata appena adottata è in realtà la figlia di Hope. Il profondo legame che la Forrester avrà instaurato con la creatura, farà infatti cambiare idea a Zoe.

Trame Beautiful al 23 febbraio: Zoe decide di mantenere il segreto sullo scambio di neonati

Dopo aver visto Steffy e Phoebe insieme dunque, Zoe farà un passo indietro e deciderà di affrontare ancora una volta il padre Reese, dicendogli che non rivelerà a nessuno la vera identità di Phoebe.

Mentre il segreto del Buckingham sembrerà salvo, Bill, dopo il divorzio di Thorne e Katie, si riavvicinerà all'ex moglie, ma non solo. Nel corso dei prossimi episodi di Beautiful infatti, il magnate dimostrerà a Wyatt il suo cambiamento, dicendosi disposto a rilanciare la Spectra Fashion.

Hope spinge Liam tra le braccia di Steffy nelle prossime puntate di Beautiful

Il cambiamento di Bill Spencer non passerà inosservato e Wyatt si mostrerà disposto a tornare a lavorare per la Spencer Publication insieme a Sally.

I due quindi, annunceranno a Quinn ed Eric la loro volontà di lasciare la Forrester Creations per cominciare una nuova avventura al fianco del magnate. Quest'ultimo però, al momento della firma dei documenti riguardanti la nuova casa di moda, riserverà una sorpresa ai due giovani. Intanto Hope sarà sempre più in crisi e sembrerà faticare ad elaborare il lutto per la scomparsa di Beth. La giovane si recherà nuovamente a trovare Steffy e le bambine e, nel momento in cui sopraggiungerà Liam, lo spronerà a stare vicino alla ex moglie e alle piccole. Da quanto si apprende inoltre, Hope arriverà a togliersi l'anello.

Questo e molto altro nelle nuove puntate di Beautiful in onda da lunedì 17 febbraio a domenica 23 febbraio nel consueto orario delle 13:40