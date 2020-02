Il Segreto non smette mai di stupire i telespettatori con incredibile colpi di scena che animano le vicende ambientate a Puente Viejo. Le anticipazioni relative alle puntate in onda a fine marzo, rivelano che ci sarà un colpo di scena di quelli clamorosi e che porterà all'uscita di scena definitiva di uno dei personaggi più controversi della soap: si tratta di Fernando Mesia. L'uomo che nell'ultimo periodo ha commesso molte malefatte pur di riconquistare Maria, verrà ucciso proprio da lei mentre l'intera Puente Viejo sarà in fiamme, in seguito all'incendio appiccato dal terribile Fernando.

Vediamo nei prossimi paragrafi come evolverà questa vicenda.

Il Segreto, Fernando toglie la vita a Dori Vilches e rapisce i figli di Maria

Negli episodi Il Segreto in onda a fine marzo, vedremo Fernando Mesia perdere completamente il senno. L'uomo si renderà protagonista di una serie infinita di nefandezza. Le anticipazioni, rivelano che Fernando ucciderà l'infermiera Dori Vilches con la quale aveva una relazione. Subito dopo, proverà invano a convincere Maria a lasciare Puente Viejo con lui. Non riuscendo nel suo intento, piazzerà una bomba in un monastero e si farà credere morto.

In seguito, ucciderà il povero Meliton e rapirà i piccoli Esperanza e Beltran e picchierà a morte Paco del Molino, il quale gli impedirà di rapire anche la piccola Camelia. Infine, sarà responsabile anche della morte del suo complice, Garcia Morales, il quale perderà la vita in seguito ad una ferita dovuta allo scoppio dell'ordigno piazzato dal Mesia nel monastero.

Il Segreto, trame marzo: Fernando incendia Puente Viejo

Le malefatte di Fernando a Il Segreto non si fermeranno e la sua follia aumenterà a dismisura nel momento in cui scoprirà che Garcia Morales poco prima di morire ha dato ordine di non inondare più il paesello, in quanto non era colpa degli abitanti di Puente Viejo se sua nipote Maria Elena aveva perso la vita. A quel punto, il Mesia ritenendo che i puenteviejinos lo abbiano sempre preso in giro, deciderà di punirli e si armerà di una torcia con la quale incendierà la piazza del paese ed i campi circostanti.

Subito dopo, si dirigerà verso la villa e dopo aver appiccato il fuoco anche lì, affronterà a viso aperto Maria alla quale confesserà tutti i crimini che ha commesso tra cui l'uccisione di Maria Elena e della povera Adela. Il confronto tra i due si concluderà in una maniera del tutto inaspettata e che lascerà i telespettatori senza parole.

Maria toglie la vita a Fernando con dei colpi di pistola

Il confronto tra Maria e Fernando, come detto, avrà un risvolto tanto inaspettato quanto incredibile. Ebbene sì, la Castañeda dopo aver chiesto a Francisca di mettere in salvo i piccoli Esperanza e Beltran portandoli via dall'abitazione, affronterà a viso aperto l'ex marito.

La giovane gli dirà che non avrebbe mai potuto amare un uomo capace solo di seminare morte e distruzione e che non le ha mai dimostrato di essere l'uomo ideale per lei. Fernando le risponderà dicendole che ha intenzione di ucciderla e di baciarla per l'ultima volta, in modo tale da rubargli il suo ultimo respiro. Al termine di questa affermazione, Maria estrarrà una pistola e la punterà contro il Mesia e senza pensare troppo a cosa fare, gli sparerà con fermezza tre colpi uccidendolo sul colpo. Fernando uscirà così definitivamente di scena, ma ciò non salverà Puente Viejo che sarà ormai rasa al suolo dal grande incendio scatenato dal Mesia.

In seguito a tutto ciò, che cosa accadrà? Non ci resta che attendere le anticipazioni sui prossimi episodi de Il Segreto per capire come evolveranno tutte le vicende ambientate a Puente Viejo.