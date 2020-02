È prevista per oggi martedì 4 febbraio una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne: si partirà sempre da Gemma Galgani e non mancheranno i momenti esilaranti. Infatti, Maria De Filippi darà il via ad una gara di ballo che vedrà protagonisti i ballerini professionisti di Amici. Successivamente, la conduttrice chiamerà al centro dello studio Anna e Mattia: sebbene la dama nelle precedenti puntate abbia affermato di essere molto presa dal cavaliere, suo malgrado dirà di essere costretta a chiudere la frequentazione.

Il motivo sarà legato al fatto che Mattia ha espresso la sua volontà di non formare una coppia fissa con la Tedesco.

Passione e ballo al trono over

Gemma Galgani, come ormai consuetudine, aprirà la puntata del trono over del 4 febbraio: la dama è uscita con Emanuele, il cavaliere che era arrivato in trasmissione proprio per lei. La dama torinese, però, affermerà di essere rimasta perplessa di fronte ad alcune affermazioni del cavaliere, il quale durante una cena ha detto di avere non poche pretese dal punto di vista fisico e passionale.

Gemma confesserà che tali parole l'hanno un po' bloccata. Mentre la Galgani si troverà a discutere della questione con gli opinionisti, ad intervenire sarà Antonella.

La dama chiederà ad Emanuele di ballare con lei, poiché entrambi condividono la passione per il ballo. Gemma di fronte alle richieste di alcune donne del parterre di danzare con il suo cavaliere si mostrerà infastidita, ma Tina complicherà la situazione proponendo il ballo del cocco tra Emanuele ed Antonella.

A questo punto si darà il via ad una divertente gara di ballo che coinvolgerà anche i ballerini professionisti di Amici. A vincere la sfida sarà Carlotta.

Anna e Mattia chiudono la conoscenza al trono over

Successivamente, ad essere protagonisti della puntata saranno Anna e Mattia. La dama si era detta molto presa ed interessata al cavaliere nelle precedenti registrazioni, ma dopo l'ultima sfilata qualcosa tra i due è cambiato.

La Tedesco aveva coinvolto Mattia in un divertente siparietto, ma lui non ha gradito. Mattia, infatti, durante la puntata di oggi 4 febbraio racconterà di non essere pronto a fare coppia fissa con Anna, così la dama deciderà con grande delusione di chiudere.

Anna sarà delusa, ma non arrabbiata così a questo punto prenderà la parola Valentina Autiero. La dama si scaglierà contro Mattia, affermando che secondo lei il cavaliere ha cercato solo una scusa per chiudere la sua frequentazione con Anna in quanto non realmente interessato alla Tedesco. Anche Samuel dirà la sua sulla questione, sta di fatto che la Tedesco dovrà prendere atto delle riflessioni di Mattia che si tirerà indietro rispetto ad una frequentazione.

Il trono over appassiona il pubblico

La puntata di oggi, martedì 4 febbraio, sarà ricca di emozioni che andranno dalla perplessità di Gemma alla delusione di Anna, passando per il divertimento con la gara di ballo. Come sempre, il trono over si conferma capace di appassionare il pubblico da casa che non si stanca di seguire le vicende di dame e cavalieri.