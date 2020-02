Martedì 11 febbraio U&D torna in onda con una nuova puntata del Trono Over: le anticipazioni che ha fornito Witty Tv informano i telespettatori delle novità che riguardano la conoscenza tra Gemma ed Emanuele. La dama chiuderà questa frequentazione perché non ha provato nessuna emozione dopo i baci, ma Tina Cipollari la attaccherà e chiederà che tutti i suoi ex tornino in studio per raccontare come è veramente la torinese.

U&D Over, tra Gemma ed Emanuele è già finita

Dopo un lunedì dedicato al Trono Classico e alle conoscenze di Sara, Carlo e Daniele (in attesa che arrivi Giovanna Abate sulla poltrona rossa), l'11 febbraio U&D torna ad occuparsi dei protagonisti dell'Over e delle loro vicissitudini amorose.

Le anticipazioni sulla puntata che andrà in onda tra poco su Canale 5 sono racchiuse in un video che è possibile vedere su Witty Tv: oggi, dunque, sarà soprattutto Gemma Galgani a monopolizzare il dating-show con le sue schermaglie sentimentali.

Ad appena un paio di settimane dall'inizio della sua conoscenza con Emanuele, la torinese deciderà di interromperla perché non sente un vero e proprio trasporto emotivo: sebbene con il cavaliere ci siano stati anche dei baci appassionati, la dama non è coinvolta e preferisce chiudere con lui prima che subentrino altri sentimenti.

"Abbiamo anche rischiato di fare la doccia insieme" dirà il personal trainer per cercare di dissuadere la sua amata dal troncare la loro frequentazione.

Tina contro Gemma a U&D: tirati in ballo gli ex della Galgani

Sempre nel corso della puntata di U&D che andrà in onda martedì 11 febbraio, ci sarà spazio per il consueto scontro verbale tra Tina e Gemma: l'opinionista, infatti, si mostrerà sin da subito nervosa e pronta a tutto pur di smascherare le bugie della "rivale".

Quando la Galgani interromperà la conoscenza con Emanuele, la Cipollari avanzerà una proposta insolita: "Voglio che tutti quelli presenti sulla cartina geografica, vengano qui in studio".

La collega di Gianni Sperti si riferisce ai cavalieri che la torinese ha frequentato da quando fa parte del Trono Over (ovvero da 10 anni esatti); la scorsa settimana, infatti, la vamp ha apposto su una cartina dell'Italia i nomi e i volti di tutti i signori con i quali la dama è uscita.

Se la richiesta di Tina sarà accolta, però, si dovrà aspettare ancora qualche giorno: soltanto quando sarà registrata la prossima puntata di Uomini e donne Over si saprà come si evolverà la situazione già tesissima tra lei e Gemma.

Le lacrime di Ida nelle prossime puntate di U&D

La puntata del Trono Over che sarà trasmessa a partire da oggi (come al solito, la registrazione sarà mandata in onda in tre giorni della settimana), è l'ultima in ordine di tempo che è stata registrata. Risalgono a poco più di sette giorni fa, infatti, le anticipazioni che vari blog hanno dato su quello che è successo in studio.

Tra oggi e le prossime puntate di questa settimana, dunque, il pubblico di Uomini e Donne assisterà anche ad un momento inaspettato e molto emozionante: Ida Platano tornerà in studio per partecipare alla sfilata del giorno, ma quando qualcuno le chiederà come vanno le cose con Riccardo, lei scoppierà a piangere.

La dama non risponderà a nessuna delle tante domande che le verranno poste perché in preda ad una crisi di pianto, ma tutti arriveranno alla conclusione che la storia con Guarnieri è di nuovo in crisi. Il cavaliere non ha preso parte a questa puntata quindi, con ogni probabilità, tornerà nella prossima per raccontare la sua verità sull'ennesimo periodo difficile che lui e la compagna stanno vivendo (confermato anche dalle dediche che lui sta facendo a lei sui social per provare a riconquistarla).