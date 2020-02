Domenica 23 febbraio si è tenuta una nuova registrazione del Trono Over di Uomini e donne, in cui non sono mancati i colpi di scena. Come riportano le anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news', Maria De Filippi ha letteralmente perso la pazienza nei confronti di Armando Incarnato, dopo che quest'ultimo ha continuato a gettare fango su Veronica, sino a farla arrivare alle lacrime. La conduttrice, stanca dell'atteggiamento aggressivo del cavaliere, ha sbottato e lo ha invitato a farla finita, alzandosi poi di scatto e lasciando lo studio ancor prima della fine della registrazione.

Anticipazioni U&D, registrazione del 23 febbraio: Armando getta fango su Veronica

Da quanto riportano le anticipazioni riguardanti l'ultima registrazione di U&D, al centro dello studio di Maria De Filippi siederà Veronica la quale, come noto, ha cominciato una conoscenza con Andrea. La dama dirà che il corteggiatore è troppo giovane per lei e, per tale motivo, sarà Valentina A. a chiedere di poter conoscere il cavaliere, il quale accetterà di buon grado. Si scoprirà, tra l'altro, che Andrea ha un amico in comune con Armando Incarnato.

Quest'ultimo prenderà la palla al balzo e si metterà in mezzo cominciando ad accusare Veronica di fare storie contro di lui.

U&D, spoiler: Veronica in lacrime dopo le cattiverie di Armando Incarnato nei suoi confronti

Da quanto emerge dalla registrazione di U&D del 23 febbraio, Armando insinuerà che la dama stia frequentando un uomo al di fuori del programma, tra l'altro già impegnato. Sarà a causa di queste pesanti affermazioni che cominceranno le urla, non solo di Incarnato contro Veronica, ma anche di Gianni e Tina contro il cavaliere.

Dagli spoiler si viene a sapere che Veronica, amareggiata per le cattiverie ricevute da Armando, si lascerà andare alle lacrime.

Maria De Filippi sbotta contro Armando e lascia lo studio di U&D

Incarnato, non contento di aver fatto piangere la donna, continuerà per tutto il tempo a buttare fango contro la dama tanto che, ad un certo punto, Gianni Sperti farà cenno a Maria De Filippi di ascoltare e cercare di mediare la situazione.

La cosa non sarà facile, date le urla del cavaliere ma, da quanto si apprende, anche la conduttrice comincerà ad alzare la voce e ad arrabbiarsi, dicendo ad Armando di smetterla di esagerare. Secondo la De Filippi, infatti, il cavaliere tratterebbe tutte le donne con cui è uscito sempre allo stesso modo, accusandole e aggredendole fino a farle arrivare alle lacrime. Maria, quindi, perderà la pazienza e sbotterà intimandogli di farla finita, alzandosi poi di scatto e lasciando la registrazione di U&D un'ora prima del termine.

Si ricorda che quanto accaduto nell'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e donne verrà mandato in onda nel corso dei prossimi giorni su Canale 5, nel consueto orario delle 14.45.