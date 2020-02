Un inaspettato scatto d'ira ha contrassegnato la fine anticipata della registrazione di U&D Over del 23 febbraio: Maria De Filippi, infatti, ha deciso di interrompere la puntata in corso dopo aver discusso animatamente con Armando Incarnato. Le anticipazioni che ha fornito "Il Vicolo delle News", inoltre, fanno sapere che la presentatrice ha urlato contro il cavaliere dopo averlo sentito per l'ennesima volta scagliarsi contro Veronica Ursida.

Armando protagonista in negativo della registrazione di U&D

È da poco terminata una movimentata puntata di U&D: negli studi di Cinecittà, infatti, è avvenuta una registrazione del Trono Over che è destinata a far discutere. Il blog "Il Vicolo delle News" ha riportato le prime anticipazioni dettagliate di quello che è successo, svelando ai telespettatori che il protagonista del giorno è stato Armando Incarnato.

Il cavaliere si è intromesso in una discussione pacifica che Veronica Ursida stava avendo con un ragazzo col quale è uscita per qualche settimana: il napoletano ha iniziato ad offendere la sua ex dicendo che circolano insistenti voci su una sua presunta frequentazione intima con una persona molto vicina a lei.

La romana ha provato a ribattere e a negare tutto ma, sentendosi pressata dall'atteggiamento inquisitorio del suo "accusatore", è scoppiata a piangere davanti a tutti perché stanca di avere sempre un dito puntato contro.

Gianni Sperti ha catturato l'attenzione di Maria De Filippi con un gesto, suggerendole di placare con la sua autorità l'ira di Armando. La conduttrice ha iniziato a discutere con Incarnato, arrivando ad urlare per farsi sentire e a consigliargli, con parole piuttosto decise, di smetterla di trattare male le donne.

La De Filippi interrompe la puntata di U&D Over

Mentre Armando cercava di giustificare i suoi comportamenti spesso aggressivi nei confronti delle dame con le quali è uscito in passato, Maria De Filippi si è alzata, ha chiesto a Tina Cipollari di salutare ed ha lasciato lo studio improvvisamente.

Chi ha partecipato alla registrazione di U&D Over del 23 febbraio 3 ha raccontato che la puntata sarebbe dovuta andare avanti almeno per un'altra ora, ma la padrona di casa ha interrotto tutto dopo aver litigato con Incarnato.

Non è la prima volta che la conduttrice suggerisce al cavaliere di arginare i suoi atteggiamenti in trasmissione, ma stavolta ha dovuto usare dei toni decisi per fargli capire che esagera e non è ammissibile che le donne vengano trattate in questo modo.

Alcuni ex di Gemma tornano negli studi di U&D

Prima che ci fosse lo "scontro" a distanza tra Maria De Filippi ed Armando, la registrazione di U&D Over è partita nel modo classico: Gemma Galgani ha bisticciato con Tina Cipollari, soprattutto quando in studio sono arrivati alcuni suoi ex spasimanti.

L'opinionista ha provato a scoprire con domande particolari cosa ci sia stato in passato tra la sua "rivale" e questi quattro signori, ma pare che l'unica informazione che sia riuscita ad avere è che non si è mai andati oltre a qualche bacio.

Valentina Autiero ha chiuso con entrambi i cavalieri che avevano telefonato per conoscerla, ma ha deciso di accettare il numero del ragazzo che Veronica Ursida ha rifiutato perché lo considera troppo giovane.

Nella registrazione del 23 febbraio, infine, è stato dedicato ampio spazio ad Ida Platano e Riccardo Guarnieri: i due hanno smentito il gossip che li voleva sul punto di lasciarsi, anzi hanno confermato che il sentimento che li unisce è talmente forte che ha permesso loro di superare il brutto periodo di crisi che hanno vissuto nelle scorse settimane.