In data 30/01 si è svolta la registrazione di una nuova puntata del trono over. Dame e cavalieri sono tornati in studio per raccontare le loro nuove relazioni e conoscenze. In puntata erano presenti anche Ida e Riccardo: i due sembrano essere ai ferri corti, tanto che la Platano scoppia in lacrime durante un confronto. Come sempre la protagonista di inizio puntata rimane Gemma.

Anticipazioni Gemma: Interrompe la conoscenza con Emanuele

Parte un video post puntata dove Gemma si sfoga: prima su Tina, affermando che l'opinionista sostiene di fregarsene di lei, anche se non passa giorno in cui la Cipollari non nomini la Galgani; poi parla di Emanuele, descrivendolo come uno interessato solo all'approccio fisico...

fattore che però intriga la dama torinese. Maria fa entrare entrambi in studio e la dama racconta che ci sono stati ben tre baci passionali, di cui uno abbastanza ''umido'' che lei non ha gradito molto. Lui non risparmia delle battute sul loro incontro, ironizzando su come fossero quasi finiti per far la doccia insieme. A questo punto l'opinionista Tina rincara la dose sostenendo che quando è entrato l'uomo, Gemma gli ha guardato le parti basse e che è una donna interessata solo ad andare a letto con i suoi corteggiatori e basta.

La Galgani alla fine dichiara di non essere disposta a continuare la conoscenza, perchè non sente il trasporto necessario. In studio tutti le danno contro e lei si giustifica dicendo che Emanuele ha dichiarato di aver avuto relazioni solo con donne dai 42 ai 52 anni, non si capacitandosi del motivo per cui lui provi attrazione verso di lei, che di anni ne ha 70. Durante il ballo, Antonella ne approfitta e danza con lui.

Infine Tina fa un appello agli ex di Gemma di venire in puntata e raccontare com'è andata la loro storia d'amore con la donna.

Anticipazioni Simonetta e la conoscenza con Marcello

Al centro dello studio si siede Simonetta, la quale dichiara di essere uscita con Marcello. In studio cala il gelo e l'opinionista Gianni le chiede cosa può mai trovare di bello in Marcello, se non l'ha mai degnato di uno sguardo.

Lei afferma che l'uomo è uno molto elegante e che durante le loro chiamate, ha un bel modo di approcciarsi. Gianni comunque non ci sta e continua a dubitare, interviene anche Samuel che si chiede come mai Simonetta esca con tante persone di età diversa. Valentina invece la trova falsa. I due nonostante tutto decidono di continuare la conoscenza.

Valentina M. esce invece con Massimiliano, i due si sono visti quattro-cinque volte, e nonostante le incomprensioni caratteriali dovuti ai loro caratteri focosi, i due si trovano molto bene, entrambi si piacciono tanto, abbastanza da sorvolare sopra le incomprensioni e i litigi.

Arriva un nuovo corteggiatore per Veronica

In puntata Veronica conosce un nuovo cavaliere, un 31 enne, romano, arrivato per lei oggi. In studio i due opinionisti rimangono stupiti dalla spontaneità con cui l'uomo racconta di un incidente avvenuto lo scorso anno, che gli ha cambiato la vita. Proprio per questo motivo ad oggi l'uomo vuole iniziare un nuovo anno con maggior entusiasmo. Sostiene di aver avuto solo ragazze più piccole di lui nella sua vita, ma ora si dice pronto a conoscere una donna già fatta e Veronica rispecchia il suo prototipo di ragazza. Lei lo tiene, i due ballano insieme e inizieranno a conoscersi.

Anticipazioni Romolo e Fernanda

In studio si passa poi a Romolo e Fernanda, le anticipazioni sostengono che subito sia intervenuta Olga, sostenendo di volere delle scuse da parte del cavaliere, per le belle parole che in passato le aveva rivolto, rivelandosi false, in quanto si dichiarava innamorato di lei, ma subito dopo si è consolato con un'altra dama. Anche Miranda difende Olga, rilevando che al telefono Romolo aveva detto che la storia con la dama Olga, era solo una storia da ''canale 5''. Il cavaliere nega tutto e si rifiuta di scusarsi. Si passa quindi alla storia tra lui e Fernanda, i due sono usciti insieme a Fiumicino, si sono trovati bene e continueranno la conoscenza.

Sfilata: 'Mai dire si'

La registrazione comprende anche una nuova sfilata, con il tema ''mai dire si''. La prima a partecipare è Gemma, che indossa un abito con uno spacco profondo. Questo attira le critiche di Gianni, il quale rimprovera la dama dicendo che le mancava solamente la farfallina di Belen. Mentre Tina invece non sopporta che le persone dell'età di Gemma si vestano in un determinato modo. Seguono poi tutte le dame e a vincere sono le due Valentine, vestite entrambe da sposa.

Ida e Riccardo in crisi

In puntata era presente anche Ida Platano, venuta come ospite in trasmissione per la sfilata.

La donna dopo aver sfilato, riceve una domanda da Maria, la quale chiedeva come procedessero le cose tra lei e Riccardo. La dama si rifiuta di rispondere, ma scoppia in lacrime. Questo fa presupporre che tra i due ci sia aria di crisi, alimentato anche da alcune storie che la Platano condivide su instagram, con sottofondo delle canzoni abbastanza tristi, che rimandano ad un amore finito.