Continua l'appuntamento con l'appassionante soap opera Il paradiso delle signore, la Serie TV campione di ascolti su Rai1. Le trame delle puntate in onda da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio rivelano che Silvia confiderà un segreto a Don Saverio. Armando e Agnese Amato, invece, saranno sempre più vicini. Roberta Pellegrino incomincerà a essere molto gelosa di Marcello Barbieri. Infine, Vittorio Conti scoprirà che Marta potrebbe essere di nuovo incinta e Armando verrà in possesso di una lettera di Giuseppe.

Il paradiso delle signore, anticipazioni della settimana 3-7 febbraio: inizia il Festival di Sanremo

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore, focalizzate sulle nuove puntate, a cui i telespettatori assisteranno da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio su Rai1, rivelano che a casa di Vittorio la radio trasmetterà la notizia dell’imminente inizio del Festival di Sanremo. Intanto, anche Marcello e Salvatore peseranno di prendere in affitto un televisore da posizionare nella loro caffetteria, a disposizione dei clienti che vorranno vedere lo spettacolo più atteso dell'anno.

Angela verrà scelta come Venere al grande magazzino, tuttavia dovrà ancora superare il periodo di prova per due settimane. Nel frattempo, tra Adelaide Sant'Erasmo e Achille si creerà una sorta di complicità, ragion per cui Umberto sarà molto infastidito. Federico ritornerà a casa dopo l’operazione, tuttavia Silvia non racconterà a nessuno il motivo del suo strano atteggiamento. D'altro canto, Luciano deciderà di sfogarsi con Clelia Calligaris.

Roberta confiderà a Gabriella e Angela di voler sostenere il suo ex fidanzato con lo scopo d'indurlo a ricominciare a lavorare al suo romanzo.

Il paradiso delle signore al 7 febbraio: Roberta gelosa di Marcello, Adelaide scopre l'inganno

Le trame de Il paradiso delle signore in onda prossima settimana, rivelano che Clelia farà sapere alle Veneri che, per il finale di Sanremo, il grande magazzino milanese terrà una serata aperta a tutti.

Nel frattempo in caffetteria i due soci discuteranno sul noleggio della tv: qui Barbieri coinvolgerà nell'idea anche la starlette Lorena Masoli, di cui sembra molto invaghito. A tal proposito, in questa circostanza Roberta si scoprirà gelosa di lui. Ludovica si trasferirà a Villa Guarnieri, a quel punto Umberto gli chiederà scusa per i suoi recenti sbagli. Sempre più vicino ad Adelaide, Ravasi riuscirà a boicottare i piani di Riccardo su alcuni probabili investimenti del patrimonio della contessa. Luciano inviterà Armando a casa sua per guardare il Festival di Sanremo. La Sant'Erasmo, sentendosi ingannata dalla proposta di un investimento sui giacimenti di gas nell’Adriatico, affronterà Umberto e Riccardo.

Il paradiso delle signore: Silvia si confida con Don Saverio, Armando e Agnese sempre più vicini

Gli spoiler della prossima settimana de Il paradiso delle signore inoltre, svelano che Armando deciderà di andare a cena dalla famiglia Cattaneo, dato che sarà presente anche Agnese. In questa occasione, i due si troveranno improvvisamente sempre più vicini di quanto potessero mai pensare. Intanto Marcello e Salvatore si recheranno al grande magazzino con due biglietti di Sanremo da regalare a Vittorio e Marta per ringraziarli dei tanti favori che gli hanno fatto, soprattutto dopo l'ultima idea di mandare i clienti del negozio in caffetteria con una promozione.

Silvia continuerà a essere agitata, ma non parlerà della vicenda nemmeno con suo marito. In seguito, però, la donna deciderà di confessarsi con Don Saverio: qui si scoprirà qual è il vero motivo della sua preoccupazione. A tal proposito, questa situazione potrebbe cambiare per sempre la sua vita e turbare quella di tutti i suoi familiari. Roberta vedrà un bacio tra il Barbieri e Lorena. Il dottor Conti scoprirà dalla moglie che probabilmente è di nuovo in dolce attesa. Nel frattempo la signora Amato ringrazierà Armando per il supporto che sta dando alla sua famiglia, malgrado ciò, non appena scoprirà che l'uomo ha ricevuto una lettera che contiene informazioni su suo marito Giuseppe, non la prenderà per niente bene.

Per finire, Marcello e la Pellegrino si troveranno per caso a parlare del loro rapporto, ma la giovane sembrerà essersi dimenticata quel che accaduto tra loro.