Veronica Burchielli e Alessandro Zarino stanno vivendo un momento di difficoltà. Dopo le parole dell’ex tronista di Uomini e donne, ha espresso la sua opinione in merito alla vicenda anche l’ex corteggiatrice di La Spezia. Sebbene la giovane abbia confermato la crisi, ha lasciato anche intendere che i due sono pronti a fare di tutto per recuperare il loro rapporto.

Nella giornata di ieri, Alessandro Zarino aveva interagito con i suoi fan, dando adito ad un vero e proprio sfogo sulla sua attuale situazione sentimentale.

In particolare, alla domanda di un utente che gli ha chiesto come proseguisse la love story con Veronica, il diretto interessato ha spiegato che non è un momento facile. D’altro canto, anche la 20enne aveva ringraziato tutti i suoi follower per il sostengo ricevuto: “Vi mando un abbraccio virtuale, come state facendo voi con me”.

Le parole di Veronica

Le domande rivolte ad Alessandro Zarino sono state rivolte anche a Veronica Burchielli. La giovane per rispondere alle domande dei suoi fan, ha preferito pubblicare una Instagram Stories, dove ha confermato di essere ancora impegnata sentimentalmente con il campano.

Poi, l’ex tronista ha fatto chiarezza su quanto sta accadendo con Zarino: “Finché ci sono i sentimenti, io sono dell’idea che si può sempre superare momenti così. Si è umani e si è giovani”.

Sebbene Alessandro abbia deciso di raccontare il momento di crisi della coppia, la Burchielli si è sentita in dovere di dire che a volte è più facile andare via che restare quando accadono determinate situazioni.

Infine, Veronica Burchielli ha aggiunto che avere un momento di difficoltà non significa lasciare la presa. Dunque, la coppia potrebbe anche superare questo periodo e tornare più forte di prima. D'altronde sono proprio le crisi di coppia che rafforzano i rapporti.

I problemi della distanza e i dubbi sulla convivenza da parte dei genitori di Veronica

I problemi di coppia tra Alessandro Zarino e Veronica Burchielli sono nati a causa della lontananza tra i due.

Lo stesso ex tronista campano ha ammesso che spesso i due discutono anche per cose banali.

Per questo motivo il giovane attraverso una missiva pubblicata sul settimanale Di Più aveva chiesto a Veronica di andare a convivere nella sua casa di Milano. Senza pensarci su due volte l’ex tronista di Uomini e Donne aveva risposto in modo positivo alla richiesta del suo fidanzato; ma al contempo stesso aveva ammesso che i suoi genitori erano contrari. Veronica ha spiegato che i suoi genitori hanno paura che la coppia sia travolta dalle tante responsabilità. Nonostante tutto, la Burchielli in risposta a Zarino ha confessato di mettercela tutta per tranquillizzare i suoi genitori.